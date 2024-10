La ultraderecha cree que "habrá más casos" donde el PPE rompa el cordón sanitario en el PE

Estrasburgo (Francia), 23 oct (EFE).- El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, donde se enmarca Vox, predijo este miércoles que el Partido Popular Europeo seguirá pactando con los grupos de extrema derecha en el hemiciclo en lugar de con la mayoría proeuropea como había hecho hasta ahora y les instó a "ser valientes" y "continuar por este camino".

El eurodiputado húngaro Tamas Deutsch, del Fidesz del primer ministro Viktor Orbán, se refirió de esta forma al voto de este miércoles en el hemiciclo sobre la resolución política que acompañaba al presupuesto de 2025, que no ha salido adelante porque los grupos progresistas han decidido no apoyar el conjunto si éste contenía enmiendas pactadas por el PPE y la ultraderecha.

Alternativa por Alemania y la ultraderecha polaca, Konfederacja, habían logrado el apoyo del PPE para sacar adelante una enmienda no vinculante que pedía "una financiación adecuada para la construcción de barreras físicas a lo largo de las fronteras exteriores de la Unión".

Pese a conseguir introducir esta enmienda, los dos grupos de la extrema derecha se han pronunciado en contra del texto en su conjunto, por lo que finalmente los dos únicos que han votado en bloque a favor han sido el PPE y algunos eurodiputados ultraconservadores, insuficientes para que prosperase.

"Pese a esta enmienda, la resolución incluía muchos puntos que para nosotros eran inaceptables", resumió Deutsch, que criticó que el PPE "sólo aplicó el sentido común en algunas partes de la resolución".

Pese a ello, el eurodiputado de Fidesz aseguró que el PPE "eligió el camino correcto. "Tienen que ser valientes y continuar por este camino y habrá más casos en los que preferirán poner fin a la alianza con la izquierda", aseguró.

En el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del pasado junio, el PPE puede elegir entre pactar con socialistas, liberales y verdes (la llamada mayoría proeuropea que sostuvo la reelección de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea) o con los ultraconservadores y los dos grupos de ultraderecha, rompiendo así el cordón sanitario a esta ideología que se había aplicado hasta ahora.

EL PPE ya ha recurrido a la segunda mayoría en varios votos internos, así como en la resolución que reconoció a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, algo que no ha gustado a sus habituales socios proeuropeos.

"Mis colegas (socialdemócratas) se sintieron traicionados porque el PPE no respetó el acuerdo y votó junto con los Patriotas varias enmiendas. No se trata del contenido, sino de cómo lo hicieron. Y en realidad no se entiende muy bien por qué lo hicieron, porque la mayoría de los temas ya estaban integrados en los compromisos", lamentó el negociador parlamentario para el presupuesto de 2025, el socialista rumano Victor Negrescu.

"La resolución sobre el presupuesto europeo de 2025 ha sido rechazada por la alianza del PPE con la extrema derecha sobre la política migratoria", lamentó la liberal Fabienne Keller en un mensaje compartido en X en el que también carga contra "la ruptura de confianza" con un grupo, el popular, que "no respeta la mayoría" que sostuvo Von der Leyen. EFE