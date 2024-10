Un muerto y 15 heridos por la colisión de dos trenes en Gales

Londres, 22 oct (EFE).- Un hombre murió y 15 personas resultaron heridas leves por el choque de dos trenes en Gales, informó este martes la Policía de Transporte Británica (BTP, en inglés).

Los 15 heridos fueron trasladados a un hospital cercano, después de que dos trenes que viajaban a baja velocidad colisionaran anoche cerca de la localidad de Llanbrynmair, en el condado de Powys (este galés).

Los servicios de bomberos y de ambulancias de Gales, así como la policía local, acudieron al lugar del suceso, añadió la fuente.

Los responsables ferroviarios han indicado que la vía permanecerá cerrada mientras continúa la investigación para establecer la causa de la colisión.

La ministra principal galesa, Eluned Morgan, dijo en su cuenta de la red social X que se solidariza con "todos los implicados en el incidente ferroviario ocurrido en Powys".

"Me gustaría agradecer a los servicios de emergencia por su respuesta y he pedido que me mantengan informada de cualquier novedad", agregó. EFE