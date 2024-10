La española Ana Carrasco conquista el primer Mundial Femenino de Motociclismo

La piloto española Ana Carrasco (Evan Bros Racing Yamaha Team) se proclamó campeona del primer Mundial Femenino de Motociclismo, al subirse al tercer cajón del podio de la última carrera de la temporada celebrada este domingo en el Circuito de Jerez.

Carrasco, campeona en 2018 de la categoría de Supesport300 del Mundial de Superbikes, ganó la primera edición de este nuevo Mundial en una lucha española todo el Campeonato. La murciana se hizo con el título con 244 puntos, por delante de María Herrera (Klint Forward Factory Team) y Sara Sánchez (511 Terra&Vita Racing Team).

Herrera estiró sus opciones ganando la primera carrera en el circuito jerezano el sábado, pero Carrasco firmó un último día inteligente y se subió al podio en las últimas vueltas para rubricar su pleno entre las tres primeras en las 12 citas del Mundial. En la última vuelta, Herrera se fue al suelo apurando sus opciones.

Sara Sánchez, que venía de firmar su primer triunfo la pasada semana en Estoril, se llevó la última carrera en Jerez, un trepidante desenlace en el que cruzó la meta con la también española Beatriz Neila (Ampito / Pata Prometeon Yamaha) casi emparejada a su moto, ambas peleando por el tercer puesto de la general.

"Cuando empezó la carrera no tenía ningún plan. Quería reducir el grupo porque me preocupaba un poco ver que éramos seis las que estábamos luchando y nunca se sabe lo que puede pasar. Así que no me podía relajar en absoluto. Cuando vi que María atacaba, decidí sentarme detrás de los de delante y esperar a las últimas vueltas", explicó la flamante campeona del mundo.

"A falta de dos vueltas, intenté pasarlas, pero era difícil en la recta de atrás y no quería cometer ningún error. Conseguí pasar a Ponziani en la última curva y el resultado me valió para el título. Es genial haber terminado todas las carreras en el podio, ha sido una temporada increíble. Creo que hemos hecho un gran trabajo como equipo, controlando cada situación y ofreciendo un rendimiento muy constante. Estoy muy, muy contenta", añadió Carrasco.