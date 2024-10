Katsikaris: "Si seguimos así, no sé cómo vamos a salir"

Madrid, 20 oct (EFE).- Fotis Katsikaris, entrenador griego del Bàsquet Girona, se mostró preocupado por la situación de su equipo después de dos contundentes derrotas consecutivas en liga, la segunda de ellas a domicilio ante el Real Madrid este domingo.

"No era para ganar hoy aquí al Real Madrid, pero queríamos recuperar sensaciones como equipo y luchar cada posesión, cada rebote, cada uno contra uno. Tenemos que dar muchos pasos adelante; si seguimos así no veo cómo vamos a salir. Tenemos que cambiar la actitud", opinó.

Sobre el desarrollo del choque, indicó: "Hemos empezado bien porque teníamos tiros liberados y le llegaba el balón a nuestro mejor tirador en situaciones que hemos fallado. Eso en la situación en la que tamos actualmente nos afecta mucho. Demostramos debilidad anímica como equipo, de autoconfianza. Cada situación en la que fallamos debemos gestionarla mejor de lo que lo hemos hecho en los dos últimos partidos".

"Llegamos al descanso y hablamos de no repetir lo de Girona hace una semana; colapsar al inicio del tercer cuarto. Y ha pasado lo mismo. Les pido cosas que pueden hacer, energía y esfuerzo. Nos faltan dos jugadores importantes, experiencia como equipo. Solo pido eso y a partir de ahí vamos a encontrar nuestro juego, las cosas que trabajamos día a día. Pero si salimos con la actitud del tercer cuarto, te metes en un pozo solo", añadió.

Asimismo, apuntó: "Es la primera vez que pasa en mi carrera, dos partidos seguidos así. No es nada fácil y lo que estoy haciendo y hablando con los jugadores es que crean más en sí mismos, que tengan más confianza. Si hablamos de una filosofía, con los jugadores y las cualidades que tienen es lo que estamos intentando".

"La filosofía en ataque no es algo que podamos cambiar o en lo que me esté equivocando, creo que no. Es un tema de orgullo, de actitud, de esfuerzo, que tenemos que hacer todos para superar los problemas que tenemos ahora", completó ante los medios. EFE