El destituido vicepresidente de Kenia asegura que sobrevivió a dos intentos de asesinato

Nairobi, 20 oct (EFE).- El destituido vicepresidente de Kenia, Rigathi Gachagua, aseguró este domingo que en 2024 sobrevivió a dos intentos de asesinato, tras ser dado de alta en el hospital en el que ingresó el pasado jueves por intensos dolores en el pecho.

En declaraciones a los periodistas tras abandonar el Hospital de Karen en Nairobi, Gachagua afirmó que escapó de los dos intentos de asesinato porque su equipo detectó el veneno depositado en su comida para -según él- acabar con su vida.

"El 30 de agosto, en Kisumu (oeste de Kenia), agentes de seguridad encubiertos entraron en mi habitación, pusieron micrófonos y uno de ellos intentó envenenar mi comida, pero lo detectamos y pudimos escapar del plan. Se suponía que iba a morir por intoxicación alimentaria", esgrimió.

"El 3 de septiembre -prosiguió-, otro equipo del Servicio Nacional de Inteligencia llegó a Nyeri (centro) y trató de envenenar alimentos destinados a mí y al consejo de ancianos kikuyu", su grupo étnico.

Gachagua aseveró que, "después de que fracasaron los dos intentos de magnicidio, es cuando se fraguó esta moción de 'impeachment'", como se conoce en inglés el proceso de destitución que el pasado jueves el Parlamento aprobó en su contra, algo inédito en la historia de Kenia.

El político hizo esas declaraciones después de que el Tribunal Superior de Nairobi paralizara este viernes y hasta el próximo jueves la destitución de Gachagua como vicepresidente de Kenia y el posterior nombramiento de Kithure Kindiki como su sucesor.

Esa orden se emitió poco después de que este viernes la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) aprobara el nombramiento del hasta ahora ministro del Interior, Kithure Kindiki, como nuevo vicepresidente del país.

El presidente de Kenia, William Ruto, había propuesto su nombre horas antes mediante un memorándum presidencial, pero la designación necesitaba la confirmación de la Cámara Baja.

Gachagua fue destituido este jueves después de que el 'impeachment' prosperara tras el visto bueno de las dos cámaras del Parlamento, mientras él estaba ingresado en el hospital por intensos dolores en el pecho.

El pasado 8 de octubre, la Asamblea Nacional dio luz verde a la destitución, con 281 votos a favor de los 349 diputados, por lo que el procedimiento siguió adelante en el Senado (Cámara Alta).

Tras dos días de juicio político, los senadores también votaron este jueves a favor del 'impeachment' contra el ya exvicepresidente, quien no pudo defenderse en persona ante los parlamentarios por su hospitalización.

La moción tenía que ser apoyada por al menos dos tercios (45) de los 67 miembros del Senado que dieran su respaldo al menos a uno de los once cargos que pesaban sobre Gachagua.

Así, 45 senadores o más votaron a favor de cinco de los once cargos, que incluían corrupción, promoción de la discriminación étnica, insubordinación, intimidación y humillación hacia funcionarios públicos.

"Los once cargos no son más que malicia y ficción. Fue un juego político del presidente (Ruto) para deshacerse de mí. Y mirándolo, no creo que el presidente tuviera ninguna intención de trabajar conmigo", sostuvo Gachagua este domingo.

"Creo que sólo necesitaba que lo ayudara a ganar las elecciones (del 9 de agosto de 2022) debido a mi capacidad de movilización y la fe que la región del Monte Kenia tiene en mí", alegó, en alusión a la región rica en votos de la que proviene y que comprende varios condados del centro y el alto oriente del país africano.

Si ninguna resolución judicial lo remedia, la destitución pone fin a la carrera política de Gachagua, de 59 años -vicepresidente desde 2022 y, de 2017 a 2022, diputado de la Asamblea-, pues no podrá ocupar ningún otro cargo público en el futuro.

Además, perderá todos los beneficios derivados de haber ocupado la vicepresidencia de Kenia. EFE