Maverick Viñales se siente dolorido pero "más o menos" bien

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que sufrió una fuerte caída al final de recta, cuando rodaba a más de 300 km/h. al ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23), dijo sentirse "más o menos" bien.

Y explicó el incidente con el italiano con cierta ironía: "Yo creo que me quería pasar por dentro, sin tirarme, porque eso no lo quieres nunca, me ha intentado volver a pasar por dentro y claro, la curva estaba ahí, no estaba cincuenta metros más adelante y no sé si se habrá equivocado o habrá malentendido el punto de frenada, que es posible, no lo sé, pero cuando te tiran a 300, qué quieres que haga, que vaya y que diga está bien...".

Viñales dijo que Bezzecchi no le ha pedido disculpas. "Me ha dicho que luego vendría a hablar y hemos hablado y todo normal. Él me ha explicado su punto de vista y ya está, lo entiendo, esto son las carreras y puede pasar".

"Tenía un buen ritmo, me sentía bien con la moto y la estoy llevando muy, muy al límite, incluso por encima, así que contento con el rendimiento y a continuar creciendo", continuó el piloto de Aprilia. EFE