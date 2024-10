Troy Aikman, ganador de tres Super Bowls, califica de perezosos a jugadores de los Cowboys

Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- Troy Aikman, tres veces ganador del Super Bowl con los Dallas Cowboys y miembro del Salón de la Fama de la NFL, criticó este jueves a los jugadores de su exequipo, a los que llamó "perezosos".

"Veo jugadores perezosos saliendo de la línea de golpeo. A veces corren, pero si lo hacen es porque anticipan que recibirán el balón en esa jugada, pero si no es así, no lo hacen. Y todo está relacionado. No estoy impresionado con ese desempeño", señaló el exquarterback, leyenda de los Cowboys.

Aikman, quien actualmente es uno de los principales analistas de la cadena ESPN, lanzó sus críticas en su aparición en el programa de radio 'The Ticket', luego de la humillación que sufrieron los Cowboys por 47-9 ante los Detroit Lions la semana pasada, la tercera derrota consecutiva en la campaña para Dallas en su casa.

El seis veces Pro Bowl y Jugador Más Valioso en el Super Bowl XXVII, comparó la pasividad de los jugadores de los Cowboys con la intensidad que muestran los de otros equipos.

"Acabo de terminar de ver a los Baltimore Ravens porque los tengo esta semana. Pones vídeos de ellos y ves a sus receptores correr rutas y salir del balón, lo mismo hacen los de San Francisco, los de Green Bay y otros", señaló.

Troy Aikman también fue duro con el accionar que han tenido los receptores del equipo, en especial con el estelar CeeDee Lamb, el segundo en su posición mejor pagado de la NFL.

"Creo que las rutas que recorren son terribles. He pensado eso más allá de este año. Creo que CeeDee tiene que mejorar en su carrera de rutas. Como 'quarterback', si no estás seguro de dónde estarán tus receptores de manera constante hace más difícil jugar tu posición", subrayó.

Respecto a Dak Prescott, quien ha recibido el peso de las críticas por el mal paso del equipo, Aikman puntualizó lo complicado que es cumplir como mariscal de campo cuando las rutas de tus receptores son tan erráticas.

"Dak puede decir: 'Creo que las rutas son increíbles', pero como exquarterback que veo y sé lo que sucede digo que los receptores deben mejorar mucho", concluyó.

Con Aikman en los controles, los Cowboys obtuvieron sus más recientes trofeos Vince Lombardi en las ediciones del Super Bowl XXVII, XXVIII y XXX; desde la temporada 1995, en que fueron campeones, no han vuelto al partido por el título de la NFL. EFE