Asociaciones argentinas avisan en Bruselas de que Milei es "riesgoso" para la democracia

Bruselas, 17 oct (EFE).- Varios representantes de la sociedad civil argentina denunciaron este jueves en Bruselas el impacto sobre la población que tienen las políticas del presidente de Argentina, Javier Milei, y advirtieron de que la sociedad europea "no acaba de darse cuenta" de que representa una amenaza para la democracia.

"Percibimos que la sociedad europea no termina de darse cuenta de lo riesgoso que es Javier Milei para la democracia", aseguró en un encuentro con periodistas el coordinador del área de Investigación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, Ariel Slipak.

Tres representantes de la sociedad civil se reunieron esta semana con distintas organizaciones, instituciones y parlamentarios para presentar el impacto de la administración argentina en la democracia, los derechos humanos, los derechos digitales, la protección del medio ambiente y los derechos económicos y sociales.

En estas reuniones, dijeron, han percibido "una enorme solidaridad" por parte de eurodiputados y funcionarios con los que se han reunido, en los que han visto una preocupación por la reducción del espacio cívico y por la desjerarquización o directamente intento de anulación de la cuestión socioambiental y de la cuestión de género" por parte del Gobierno argentino.

En esta línea, denunciaron que "a nivel internacional lo que más resuena es el equilibrio fiscal", mientras que "está pasando desapercibido el impacto de las medidas en la población", dijo la directora de Desarrollo Institucional en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Cecilia Ales.

"Las cuestiones económicas y de geopolítica están por encima del aspecto humano", señaló, por su parte, la directora de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.

En la misma línea, Slipak apuntó que los "supuestos datos" por los que felicitan al Gobierno de Milei "no son realmente positivos" y argumentó que la inflación en los primeros 9 meses del año fue de 101,6%, han bajado el poder de compra de los salarios y las jubilaciones mientras que han subido el desempleo, el costo de la canasta de servicios, la electricidad, el agua, el gas, el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, entre otras cosas.

A punto de cumplir un año de mandato de Milei, en Argentina la pobreza se disparó 11 puntos porcentuales en 6 meses, el 52,9 % de la población es pobre, la tasa de indigencia se duplicó en 6 meses a 18,1 % y la pobreza infantil es del 66,1 %.

Por otro lado, apuntaron que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Milei después de que éste dijera "que las regulaciones internacionales, los sistemas de protección y los organismos multilaterales tienen una agenda socialista que imponen a los países pobres sus agendas y demás", subrayó el coordinador de FARN.

"La presidenta lo invitó a empujar el cierre del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y me parece que es una señal de que le están diciendo en la cara que aparentemente los valores no son los mismos y sin embargo no parece ser un obstáculo para empujar el acuerdo", concluyó Slipak. EFE