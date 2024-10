Belén Écija, hija de Belén Rueda, nos cuenta los primeros detalles de su boda

Después de cinco años de discreta relación con un joven llamado Jaime Sánchez ¡Belén Écija se casa! Y así lo anunciaba en redes sociales la hija de la actriz Belén Rueda y el productor Daniel Écija el pasado 24 de septiembre: "En mayo, Jaime me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo sin querer". "Un bonito viaje a tu lado, mi amor, mi compañero, mi amigo, mi todo. Celebrémonos. Te quiero mucho. Tengo mucha suerte de disfrutarte todos los días", añadía, acompañando su declaración de amor a su prometido de un vídeo con las reacciones de muchos de sus seres queridos a su boda, que previsiblemente se celebrará en 2025.

Inmersa en los preparativos de su 'sí quiero', Belén ha reaparecido en el estreno de la serie de Netflix 'La última noche en Tremor' y nos ha contado los primeros detalles de cómo será su original y atípico enlace, que como confiesa lleva preparando desde mayo "aunque lo mantuve un poco en secreto".

Y aunque confiesa que le gustaría "que no se supiese" dónde celebrará su boda, sí confirma que "no será en Madrid" y que no será "nada tradicional" porque ella tampoco lo es.

El secreto mejor guardado, como en toda novia, es el vestido que lucirá en el que espera que sea el día más feliz de su vida, sobre el que nos ha dejado alguna pista al asegurar que el diseño blanco que ha lucido en la premiére -de corte clásico y cuello cerrado- no tendrá nada que ver con su look nupcial: "No soy nada tradicional, me encantan los escotes, las transparencias y todo" ha adelantado.

Una boda en la que como nos ha contado habrá muchas sorpresas y en la que "la parte emocional" será muy importante. Sin embargo, no habrá padrinos, por lo que no será su padre Daniel Écija la que la acompañe al altar. "Mi familia no es nada tradicional" reconoce entre risas, confesando por qué ha decidido dar este paso con Jaime: "Me da mucha felicidad, mucha paz y mucha verdad, yo creo, mucha realidad".