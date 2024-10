Marta Sánchez, Beatriz Luengo o Ruth Lorenzo se pronuncian sobre el adiós de Leire Martínez a LODVG

La inesperada marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh tras 17 años siendo la vocalista del grupo ha sido una de las noticias más sorprendentes de este lunes. Mientras se rumorea que este 'adiós' podría deberse a un inminente regreso de Amaia Montero a la banda, diferentes artistas de nuestro país han mostrado su apoyo a la navarra en el estreno del documental 'Patria y vida', dirigido por Beatriz Luengo y protagonizado por Yotuel Romero, en Madrid.

"Yo conocí a Leire antes de entrar en 'La oreja de Van Gogh', porque ella estaba en un programa de televisión que lo hacían en mi escuela de baile y siempre me pareció una chica muy profesional, era como muy pequeñita para lo madura que era, muchísimo talento, muy comprometida" ha revelado Beatriz, poniendo en valor a la cantante, ya que "con su voz La Oreja ha dejado también grandes canciones. La de 'Jueves', me parece que es una obra de arte para la música pop en español".

"No sé cuáles habrán sido las razones, pero me gustaría muchísimo que la gente recordara también todos los hits de 'La oreja' con ella y que se sienta apoyada" ha añadido. Sorprendida con los rumores de vuelta a la banda de Amaia Montero, la artista apunta que "al final son mujeres talentosas que han formado parte de una banda y estoy segura de que hay sitio para las dos en 'La Oreja' y en el recuerdo de la gente".

Marta Sánchez se ha pronunciado en la misma línea que Beatriz Luengo sobre la marcha de la vocalista del grupo: "Me he enterado hace nada. Leire es una niña encantadora, trabajadora y muy buena artista".

"Llevaban bastante tiempo, son casi 20 años. Yo estuve 7 con Olé Olé, pero bueno lo mío... yo me marché porque quería yo, no me obligó nadie ni sé las circunstancias de ella, no las conozco. Supongo que en parte será por decisión propia, no creo que nadie le ponga una pistola, digo yo" ha añadido, evitando revelar qué le parecería que Amaia volviese a La Oreja. "No tengo ni idea, no estoy informada, no puedo opinar de algo que no sé" reconoce.

"Es una pena y creo que estamos todos con el corazón partío" ha apuntado Ruth Lorenzo, destacando que aunque su generación "vivió con Amaia", "al final son muchísimos años los que lleva Leire, 17, y hay una generación más joven que sí han vivido 'La oreja de Van Gogh' con ellos", prudente acerca de si esta separación tiene algo que ver con el regreso de la cantante donostiarra: "Realmente es que yo creo que ninguno sabemos los motivos reales y eso son todo suposiciones ¿no? Yo estoy súper feliz de ver a Amaia bien, de verla fuerte y de verla luchar y salir para adelante. Creo que entre compañeras es importante apoyarse y en estos momentos apoyar a Leire, que se lo merece también" ha zanjado.

Lucía Carmona, por su parte, ha comparado el adiós de Leire con la separación del grupo que lidera su padre Antonio Carmona, Ketama: "Creo que cuando hay cariño y hay compañerismo siempre vas a dejar a esas personas en tu corazón y todo lo que has vivido, por lo que he vivido en mi familia" asegura.

"Cada uno necesita su momento y sus tiempos y los tiempos de cada uno son perfectos, es así, pero echaremos mucho de menos a Leire, es una pedazo de artista" confiesa.