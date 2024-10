Elena Tablada se desdice y asegura que no está enamorada

Tratándose de una de las 'cubañolas' -mitad cubana y mitad española como a ella le gusta autodenominarse- más populares de nuestro país, Elena Tablada no se ha perdido el estreno de la película documental 'Patria y vida', dirigida por Beatriz Luengo y protagonizada por Yotuel Romero, este lunes en Madrid.

Una reaparición en la que la ex de David Bisbal se ha desmentido a sí misma, negando sus declaraciones de hace tan solo unos días cuando se le 'escapó' ante las cámaras de Europa Press que volvía a estar ilusionada en el amor tras su polémica separación de Javier Ungría en verano de 2022: "El mío no está en España, o sea, no es español" revelaba, sin dar más detalles sobre el hombre que ocuparía su corazón.

Pero como asegura, se trató todo de un malentendido y no hay nadie especial en su vida. "Si me está viendo mi marido futuro, o el amor de mi vida, se va a pensar que estoy cogida por culpa de ustedes. Yo estaba manifestando que el mío, en España, de momento no está" ha explicado, convencida de que cuando tenga una nueva pareja "no va a ser español y seguramente no tenga redes sociales". "Hay que hablar manifestando como si existiese ya" bromea.

Que es lo que quiso decir aunque no se explicó bien, desatando la confusión entre sus seres queridos, que no daban crédito a que tuviese un nuevo amor y no les hubiese contado nada: "Mi mamá mandándome las noticias, 'pero ven acá, y este quién es', todas mis amigas 'oye, ¿me puedes decir por qué no me has contado nada?'" ha desvelado, dejando claro que está "libre no como Cuba" sino "libre como Elena".

¿Está abierta a volver a enamorarse? Como reconoce "en algún momento de mi vida sí, pero ahora mismo estoy muy bien como estoy. La verdad, estoy disfrutando. Si la vida me sorprende, me sorprendió" afirma con una sonrisa, asegurando que sus hijas -Ella, fruto de su relación con David Bisbal, y Camila, con Javier Ungría- no quieren que se eche novio porque "a ella le encanta su mamá, 'pa' ella y ya está". "Que venga cuando tenga que venir, cuando el universo lo tenga claro. Y cuando yo esté preparada también" concluye.