¡Última hora! Leire Martínez deja 'La Oreja de Van Gogh' tras los rumores del regreso de Amaia Montero

Inesperada noticia de última hora. 'La Oreja de Van Gogh' ha anunciado a través de un escueto comunicado compartido en el perfil oficial de Instagram del grupo, que después de 17 años Leire Martínez deja de ser su vocalista

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes posturas de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada" es el texto con el que la banda donostiarra ha hecho pública su 'separación' de Leire, reconociendo que aunque no ha sido fácil, sus diferentes maneras de ver el grupo han pesado más que ninguna otra cosa a la hora de la salida de la cantante.

Una sorprendente ruptura que se produce semanas después del estallido de la vocalista, que harta ante los rumores de la posible vuelta de Amaia Montero a 'LODVG' -surgidoa a raíz de su reaparición el pasado 21 de julio en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu- confesó que se sentía "ninguneada", dejando claro que no le parecía bien que se hablase del regreso de la vasca con el grupo siendo ella su voz desde 2007.

"No me gustan las faltas de respeto. Y a mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios en los que la gente dice que qué bien que regrese. ¿Y yo, qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante y que llevo 16 años en este grupo- No me merezco esto", reconocía dolida Leire el pasado 17 de septiembre en una entrevista en la Televisión Navarra.

Unas declaraciones que no hacían presagiar que un mes después separaría sus caminos de 'La Oreja de Van Gogh'. Una ruptura inesperada que ha dejado en shock a sus fans y que ha hecho que los rumores acerca de una posible vuelta de Amaia no hayan dejado de crecer.