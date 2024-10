De la Fuente: "Confío ciegamente en Lamine, le pregunté si estaba al 100% y dudó"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha afirmado este lunes que confía "ciegamente" en la sinceridad de Lamine Yamal cuando le respondió si sentía que podía estar "al 100%" para el partido ante Serbia de este martes y "dudó" en la respuesta, y confirmó que no ha recibido "ninguna presión" por parte de FC Barcelona para que el jugador saliera de la convocatoria.

"Lamine Yamal tenía una molestia que sufrió al terminar el partido y hablé después y le pregunte si podía estar al 100% el martes, y dudó. Sintió unas molestias como otros compañeros, pero su mensaje fue diferente. No hemos tenido ninguna presión del Barça, no hemos hablado con nadie. Hubo sinceridad y honestidad por su parte, y confío ciegamente en él", dijo en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones que enfrenta a España y Serbia este martes en Córdoba.

El técnico riojano explicó que el extremo del Barça "jugó lo que tenía que jugar" porque esto "es fútbol". "Lo que más lástima me da es entrar al juego de los comentarios. Los partidos de la selección suponen un partido al mes. El año pasado jugamos 17 partidos porque tuvimos la suerte de llegar a la final de la Eurocopa, pero este año vamos a jugar 10. Vamos a jugar un partido al mes de media. Dejemos de dar vueltas al tema", zanjó.

Sobre la posibilidad de dar descanso a Lamine Yamal en algún partido, el de Haro explicó que en la selección tienen que jugar "los mejores", y que si no convocara al jugador del Barça habría mucha gente que "no lo entendería". "Los muy buenos todos los entrenadores queremos que jueguen, desde los tiempos de Maradona y Pelé a los de Cristiano y Messi. Nosotros sí cuidamos a los futbolistas", añadió.

"Defiendo a Lamine Yamal, pero los que le tienen que defenderle son los árbitros aplicando el reglamento. Esto ha pasado en la historia del fútbol con todos los grandes futbolistas. Solo faltaría que fuera yo responsable de las patadas que le dan", comentó sobre sus palabras después del encuentro ante Serbia, en el que apuntó que en el fútbol es normal recibir patadas.

Además, se rindió al juego del joven del Barça, al que considera "insustituible" por "su potencial y lo que transmite". Pese a ello, el seleccionador cree que el jugador que lo va a sustituir va a dar "un golpe sobre la mesa" porque también tiene sus "cualidades futbolística". "Aquí nadie regala nada, y si están aquí es porque se lo han ganado", sentenció.

Con respecto al compromiso de los jugadores españoles con la selección, De la Fuente confirmó que "el 100% de los jugadores españoles" quieren ir a la selección, igual que "toda la afición" quiere que estén "los mejores". "Estamos en esa lucha de que este país deje de ser de clubes. Lo ocurrido en Alemania ha dado un cambio en la sociedad, y poco a poco se están cambiando las tornas para que el país se identifique con la selección", añadió.

"Tengo la fortuna de que esto es una selección y elegimos a los mejores. No me gusta echar de menos a nadie, porque los sustitutos también son muy buenos. No es lo mismo tener un bloque cerrado, pero estos son jugadores que hemos fidelizado en una idea en los últimos tiempos", indicó el seleccionador español sobre las bajas del equipo y las alternativas que maneja para sustituirlas.

Sobre la ausencia de los extremos y cómo cambia el plan de juego, aseguró que la idea siguen teniéndola "muy clara" e intentarán "desplegar el juego de siempre". "Al cambiar de futbolistas, estos nos dan otros registros, por lo que el desarrollo será diferente, ni mejor ni peor. Parece que solo podemos jugar de una manera y tenemos más registros, pero vamos a dar continuidad al equipo porque necesita de ello", señaló.

"No cerramos la puerta a nadie. Tenemos dos laterales que ya han convivido con nosotros, como Mingueza y Pedro Porro, y estoy muy tranquilo con ellos. A veces las lesiones son las que abren las puertas a otros jugadores. Y en el centro del campo, para mí, Zubimendi es el segundo mejor del mundo en su puesto", explicó sobre los posibles reemplazos de Dani Carvajal y Rodri Hernández.

En otro orden de cosas, De la Fuente también halagó a Álex Baena. "Tiene una condiciones brutales y ha mejorado mucho en los últimos años. Si tuviera que decantarme por una posición suya en el campo, me gusta de interior, pero utilizamos su versatilidad para sacarle ese rendimiento. Está a un nivel muy, muy alto", expresó.

Por último, sobre Serbia, opinó que tiene "muy buenos futbolistas" y que todos ellos juegan en "grandes ligas europeas". "No tienen nada que ver con Dinamarca, los serbios son un equipo que corre mucho más al contraataque, y es un equipo de picar piedra", concluyó.