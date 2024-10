La selección de Uruguay retorna a Montevideo y comienza a trabajar pensando en Ecuador

Montevideo, 12 oct (EFE).- La selección de Uruguay arribará este sábado a Montevideo desde Lima y se trasladará desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia el Complejo Celeste, donde comenzará a trabajar pensando en el duelo frente a Ecuador.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol, la plantilla encabezada por Marcelo Bielsa arribará a la capital del país sobre las 22:00 hora local (1:00 GMT).

Inmediatamente después, los jugadores comenzarán el régimen de concentración en el Complejo Celeste, donde este domingo se entrenarán.

El próximo martes, la selección de Uruguay recibirá a Ecuador en el histórico estadio Centenario de Montevideo por la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Para ese encuentro, Bielsa recuperará a dos futbolistas que se perdieron el duelo frente a Perú por estar suspendidos: el central José María Giménez y el lateral Mathías Olivera.

De hecho, es probable que ambos sean titulares en un partido en el que Uruguay buscará volver al camino de la victoria luego de tres fechas sin sumar de a tres.

Por otra parte, cuatro futbolistas que fueron convocados por Bielsa y que no viajaron a Perú trabajarán junto al resto de la plantilla: Marco Oroná, Lucas Sanabria, Pablo Suárez y Joaquín Lavega.

Este viernes, Uruguay cayó por 1-0 frente a Perú en un duelo que se definió en los instantes finales gracias a un tanto del central Miguel Araujo tras una gran habilitación de Piero Quispe.

Finalizado el partido, el seleccionador de Uruguay habló en una conferencia de prensa y aseguró que este fue parejo y prácticamente sin situaciones de gol.

"Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado", concluyó.

Por otro lado, señaló que lo ocurrido con Luis Suárez no influyó en el juego en de la Celeste.

"Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de cómo jugamos. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia", dijo el director técnico.

Días atrás, Suárez brindó una entrevista al programa 'De Fútbol Se Habla Así', en la que acusó a Bielsa de malos modos con jugadores de la plantilla. EFE