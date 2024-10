Paola Olmedo le envía una advertencia a Carmen Borrego y José María Almoguera

Paola Olmedo ha entrado por llamada esta tarde en el programa de televisión 'TardeAR' y ha lanzado un mensaje muy directo a José María Almoguera y Carmen Borrego ante la entrevista que van a protagonizar esta noche en '¡De viernes!'.

La que fuera nuera de Carmen ha asegurado que "hay temas que si hay que tocarlo en privado, que sea en casa", avisándoles que no quiere que se traten algunos datos esta noche en plató: "Y que no se haga protagonista a terceras personitas que tenemos en común para seguir haciendo programas o 'x'", explicaba.

Además, Olmedo ha confesado que "no creo que este sea un medio privado para hablarlo" y ha advertido que "todo esto a futuro, existe internet, y lo podemos ver en cualquier momento".

En cuanto al cara a cara que van a protagonizar madre e hijo, ha explicado que "lo mejor que se puede hacer es llevarse bien con los seres queridos", por lo que espera que puedan enterrar el hacha de guerra.

Y, cuando esperábamos que cortase la llamada, Paola ha insistido que "hay muchas oras cosas que hay que dejar en privado, no hay razón de publicarlas ni nada" y ha asegurado que "la separación ya está hecha", por eso ha hablado "de las cosas públicas que han hablado ellas mismas, pero no voy a hablar de cosas que no se sacan".

Por último, la esteticien ha dejado claro que "no" va a ver la entrevista esta noche porque "tengo un compromiso", pero estará atenta a que no se diga nada que no se deba hablar en televisión.