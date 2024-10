Dos muertos tras fuga de gas en refinería de Pemex en Houston

(Bloomberg) -- Dos personas murieron y 35 resultaron heridas tras una fuga química en una refinería propiedad de la petrolera estatal mexicana ubicada en el área de Houston.

La planta de Deer Park detuvo algunas operaciones tras la fuga ocurrida en horas de la tarde de ayer, según un comunicado de Petróleos Mexicanos. Los trabajadores que murieron eran contratistas y no empleados de Pemex, dijo el director, Víctor Rodríguez Padilla, en una conferencia de prensa el viernes.

“No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada por un problema que la zona se queda contaminada por algunas horas, después de que se disipó el gas se pudo entrar a la zona”, dijo Padilla.

La empresa estatal ha sido objeto de escrutinio en los últimos años por su deficiente historial de seguridad, que incluye un accidente en una plataforma marina en 2021 en el que murieron cinco personas, y numerosos incendios en su red de refinerías de petróleo. Pemex adquirió en 2022 la planta de Deer Park, que había sido una empresa conjunta entre la petrolera estatal y Shell Plc.

La refinería cerró al menos tres unidades tras la fuga, dijo Padilla. Entre ellas se encontraban una coquizadora que procesa el petróleo residual y un hidrotratador que elimina el azufre de los productos refinados.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Two Dead After Gas Leak at Pemex’s Houston Oil Refinery (1)

--Con la colaboración de Barbara J. Powell, Christopher Charleston y Maya Averbuch.

