Felipe González: "¿El Gobierno más progresista? Es una ofensa a la razón. Es el más desigual en la redistribución"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha cuestionado este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea "el más progresista de la historia" porque, en su opinión, es "una ofensa a la razón" y es "el más desigual en la redistribución" de los ingresos con "éxito macroeconómico". "Una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno. Por lo menos tiene el propósito de que otros no gobiernen", ha asegurado el exlíder socialista en una entrevista en 'La noche en 24 horas' (TVE), recogida por Europa Press, en la que ha criticado que la dirección del PSOE le reproche "las políticas" con las que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales. A su vez, ha vuelto a criticar la ley de amnistía pactada con Junts para la investidura del actual jefe del Ejecutivo. "Mi opinión se basa en las resoluciones del partido y no en lo que viene después", ha sentenciado. González, que ha confirmado que no ha recibido la invitación para el 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, ha subrayado que el sistema de primarias "no ha funcionado" en España. "¿El partido de los militantes? Será, pero no lo identifico", ha preguntado. Cuestionado por la investigación a Begoña Gómez, un día después de que la Audiencia de Madrid rechazara cerrar su caso, el expresidente del Gobierno ha lamentado que se judicialice la política, al tiempo que ha pedido respeto al estado de derecho. "Si los jueces se equivocan, hay recursos, pero no puede entrometerse en la función de la judicatura", ha explicado González, que se ha mostrado crítico con la polarización de la sociedad que viene "de arriba" --en referencia a la política-- y con las comisiones de investigación, que son de "exhibición". Sobre la reforma legal que podría beneficiar a más de 40 presos etarras aprobada por unanimidad en el Congreso, González ha destacado que la directiva europea fue impugnada por el Gobierno de Rajoy para excluir el terrorismo, algo que avaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha recordado. "El terrorismo de ETA ha desaparecido pero, ¿los delitos de terrorismo han desaparecido? ¿El cumplimiento de las penas? Es una duda razonable", ha expresado el exmandatario, quien ha reconocido que el debate sigue abierto y es interpretable, si bien ha lamentado que los diputados del Congreso "deben tener asuntos mas importantes que no se ha dado cuenta nadie". ((Habrá ampliación))

