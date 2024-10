El Maestro Joao atiza al Rey Juan Carlos sin pelos en la lengua

Este martes se ha celebrado en el Museu Maritim de Barcelona la cena de los nominados de 'Los40 Music Awards Santander 2023'. Una cita para celebrar la música que no se han perdido numerosos artistas como Estopa, Ana Mena, Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Marlon, Dani Fernández, y rostros conocidos como Lola Lolita, Jessica Goicoechea o el Maestro Joao. A pesar de que no están siendo momentos fáciles tras el reciente fallecimiento de su madre, el vidente no ha perdido la sonrisa, y una vez más nos ha contado cómo va su proceso de transición a mujer. Cómodo con el nombre de Joao pero también con el de Benita -elegido en homenaje a su progenitora-, y revelando que en la intimidad su novio Santi le llama "Joana", el vidente ha adelantado una sorprendente decisión. "Voy a operarme en enero, voy a hacer algo y a ver si me dejan un poquito con la cara como Aitana, me encanta, me encanta esa carita preciosa" ha apuntado entre risas, dejando en el aire si su paso por quirófano en solo 3 meses está relacionado con su cambio de identidad. Muy amigo de Sofía Cristo, Joao ha sido el último en pronunciarse sobre el escándalo desatado tras la filtración de los audios privados entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, y además de contarnos cómo se encuentra la DJ, no ha dudado en arremeter contra Ángel Cristo Jr. por lo que ha sido capaz de hacerle a su madre: "Sofía afortunadamente está con su pareja maravillosa, que es mi bailarina que yo tenía en el programa, mi Sandra Lee, y tiene una buena demanda para su hermano, pero muy buena, yo creo que no la va a esperar. Me parece todo muy injusto, su hermano me parece un mentiroso absoluto y me consta que miente". "Enfocar a Bárbara es muy injusto, porque ella tiene su parte, pero y ese señor -el Emérito- y ese señor que ha destruido también a esa señora, a la reina, me parece fatal, absolutamente fatal, o sea que yo estoy con ellas a tope" afirma. "Hay un pozo de machismo, el señor es intocable, insalvable. ¡No! Ha puesto verde a la reina, le ha puesto verde, ha utilizado el dinero de todos, absolutamente, él es el que ponía los cuernos a la mujer" ha sentenciado, defendiendo que le parece muy bien lo que hizo Bárbara porque estaba siendo "utilizada" por el monarca, para Joao "el culpable de todo". Opina que "la reina doña Sofía es una profesional que tiene un cuajo tremendo, tremendo, porque era conocedora de lo que estaba pasando, y ha sabido estar en su sitio, y lo ha sabido estar por todos los españoles, y al final él lo ha hecho fatal". "Él lo ha hecho fatal, fatal, fatal, con unas, con otras, con unas conversaciones que dicen es que ella le tiraba de la lengua, bueno a mí, que me hablen de mi rubio, que me pregunten por él, verás cómo no digo ni una mala palabra, es él el que hablaba, él es el dueño de sus palabras, no Bárbara, eso es como la prensa, no hay una pregunta mal hecha, será mal contestada, pero mal hecha no la hay" apunta rotundo muy crítico con Don Juan Carlos. Apoyando incondicionalmente a Bárbara y sin entender cómo Ángel ha podido traicionarla así, el Maestro defiende que la vedette lo único que ha hecho ha sido "adorar a su hijo": "Todo lo que quieren poner ahora sucio no es así, ella lo ha adorado y nada de dejarlo de lado para nada, esto de que los mandaba fuera de la casa y demás, pero es una mentira, si ella en cuanto ha tenido un duro los ha mandado fuera. Van a estudiar, a aprender inglés, a montar a caballo, a esquiar, es que esa es la trayectoria absoluta que han tenido, entonces para ella es muy duro, porque ella ha adorado a su hijo, ha adorado con locura".

