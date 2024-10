Edmundo Arrocet vuelve a España y apoya a José María Almoguera: "Yo lo quiero mucho"

Tras muchos meses retirado de la esfera pública de nuestro país, Edmundo Arrocet 'vuelve a la carga' dando su opinión sobre el momento que está viviendo José María Almoguera. "Es un chaval muy guapo, por qué no me lo voy a esperar, muy cariñoso, muy trabajador, yo lo quiero mucho, vivimos mucho tiempo juntos así que nada, le mando un beso muy grande" comentaba el cómico sobre si esperaba que el hijo de Carmen Borrego diera ese giro en su vida en cuanto a sus apariciones públicas se refiere. Dejando claro que el joven sí que tenía una buena relación con su abuela María Teresa Campos dado que vivía con ella, Edmundo sentenciaba: "Vivió con ella y yo estaba allí". En cuanto a la futura maternidad de Alejandra Rubio junto a su pareja Carlo Costanzia, Emdundo prefirió ser discreto: "Eso sí que me enteré la otra vez, pues nada, yo sé que van a tener un chico muy guapo, eso no te quepa la menor duda". Desconectado de la crónica social en estos meses en los que ha estado fuera de España, el cómico sí que aparovechó la ocasión para enviarle un mensaje a su amiga Bárbara Rey en estos complicados momentos que vive debido a su relación pasada con don Juan Carlos. "La verdad es que no lo he visto mucho que digamos, vengo llegando hace poco, no te puedo decir nada. Le mando un beso bien grande, es una artista maravillosa de toda la vida, la conozco desde hace mucho tiempo" sentenciaba al respecto.

