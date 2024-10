Teresa Bueyes, exabogada de Bárbara Rey, revela si su demanda contra Ángel Cristo tiene posibilidades de prosperar

Convertida en una de las abogadas más mediáticas del momento y en su día representante legal de Bárbara Rey, Teresa Bueyes ha sido la última en pronunciarse sobre la filtración de los controvertidos audios privados entre la vedette y el Rey Juan Carlos, en los que el Emérito confesaba a su amiga especial que no tenía ningún tipo de vida familiar con la Reina Sofía. Una polémica que se suma a la publicación hace dos semanas de unas imágenes de la 'pareja' en actitud cariñosa en la terraza de la casa de la artista en Boadilla del Monte, vendidas por su hijo Ángel Cristo Jr. -que asegura que es el autor aunque su madre lo niega- a una revista holandesa. "Es dramático, dramático, porque es una pena que su hijo haya hecho todo esto, es una auténtica vergüenza, lo está pasando muy mal Bárbara, y todos los que la queremos y la apoyamos" ha afirmado contundente Teresa, que cree que al contrario de lo que aseguran algunos, la querella que va a interponer Bárbara contra su hijo sí tiene recorrido porque, aunque los presuntos delitos hayan prescrito al tratarse de hechos de hace 30 años -base en la que se amparan quienes creen que las medidas legales que va a tomar la vedette no tienen posibilidades de prosperar- hay otros importantes aspectos a tener en cuenta. "Judicialmente tiene recorrido, que ella denuncie a su hijo por una difusión de un material que era suyo, claro que sí. Sí, eso es un delito, es un delito. El haberse apropiado hace años de ese material puede haber prescrito, pero la difusión de un material que no pertenece a una persona, desde luego que sí" sentencia, convencida de que la artista puede ir a por todas. Incluso cree que Bárbara debería pedir pena de cárcel para Ángel porque "lo está pasando muy mal y no hay derecho a que su hijo le haga esto". "De verdad, y además es que nos están contando una película y una historia que no es cierta. O sea, ayer hasta Manglano reconoció que a Bárbara no se le ha pagado nunca con dinero público. Nunca. Ya está bien, ¿no? Que en este país parece que ser mujer, no sé, tienes que estar pagando continuamente todo, ¿no? Y que las otras partes se callen o no les cuiden tanto" añade, defendiendo que Bárbara no cobró más de 600 millones de pesetas de los fondos reservados por su presunto chantaje al Emérito. Sin embargo, Teresa no quiere hablar sobre "el contenido" de los audios porque, como critica, "es súper desagradable y no voy a participar en un debate donde es la intimidad de las personas y más en un material robado".

