Hezbolá amenaza a Israel con incrementar sus ataques si sigue bombardeando Líbano

El partido-milicia chií Hezbolá, afín a Irán, ha amenazado este martes a Israel con incrementar sus ataques sobre territorio israelí si sigue llevando a cabo bombardeos en Líbano en el marco de la invasión desatada en el país. La milicia ha advertido de que no se limitará a disparar "misiles o drones" y ha asegurado que la ciudad israelí de Haifa terminará "como Kiryat Shmona, Metula y otras localidades situadas en el norte de Israel", según ha recogido la cadena Al Mayadeen. Las Fuerzas de Defensa israelíes han informado de que el partido-milicia libanés ha lanzado cerca de 180 proyectiles desde Líbano hacia el norte del país durante esta jornada, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha pedido en la tarde de este martes a los residentes de varios edificios en los suburbios de Haret Hreik y Hadath, en la capital libanesa, Beirut, que evacúen la zona, según un mensaje publicado en la red social X. Poco después de la orden de evacuación forzosa, se han registrado explosiones en el sur de Beirut. Al menos cuatro edificios residenciales se habrían venido abajo en el barrio de Burj el Barajné, según ha informado la agencia de noticias NNA.

