Clarins nos regala la magia de la Navidad con su tan esperado calendario de adviento

La llegada de las Navidades es una de las épocas más deseadas por muchos de nosotros por las reuniones con nuestros series queridos, los regalos que hacemos y porque son semanas llenas de magia. Este año, Clarins se encargará de que nos mimemos cada día durante el mes de diciembre y así exprimamos al máximo el espíritu navideño. Para ello, nos presenta su calendario de adviento: una sorpresa de belleza diaria, con cinco rituales cuidadosamente seleccionados para sublimar tu piel y brillar con luz propia durante esos días tan señalados. Un calendario que está diseñado pensando en el medioambiente, ya que su estuche es libre de plástico y está hecho de papel con certificación FSC, reciclable y decorado con tintas vegetales. Así, no solo cuidas de tu piel, sino también del planeta. Además, su decoración rinde homenaje a los orígenes de Clarins con un diseño que evoca una fachada parisina, celebrando así la belleza y la tradición de una marca comprometida con la naturaleza y el bienestar... ¿pero qué podemos encontrar en su interior? - Gel busto super tensor 15 ml, que aporta un efecto lifting inmediato y remodela el busto. - Total Eye Lift 7 ml, un concentrado experto para la zona de los ojos. - Bálsamo de Cuerpo Súper Hidratante 30ml, el perfecto para hidratar intensamente las pieles más secas. - Crema juventud de las manos 30 ml, que suaviza, protege, hidrata, actúa sobre las manchas y fortalece las uñas. - Instant Eye Make Up Remover 30 ml: El desmaquillante para ojos bifásico que elimina suavemente el maquillaje resistente al agua. - One-Step Gentle Exfoliating Cleanser 30 ml: Este limpiador exfoliante limpia la piel dejando un efecto fresco, desmaquilla y exfolia suavemente a la vez que preserva el equilibrio cutáneo. - Aceite "Tonic" 10 ml: Firmeza, tonicidad y elasticidad 100% puros extractos de plantas - Baño de plantas "Tonic", un gel de ducha con aceites esenciales que limpia y tonifica. - Bálsamo "Tonic" 30 ml, un bálsamo corporal hidratante con aceites esenciales para una piel tonificada. - Body Firming Crema 30 ml, con el que aportaremos una firmeza extra para nuestro cuerpo. - Lip Comfort Oil, un nutritivo aceite con color para unos labios brillantes y realzados. - Mini Lip Comfort Oil #01, un nutritivo aceite con color para unos labios brillantes y realzados. - Baume Beauté Eclair 15 ml, que devolverá la luminosidad a la piel, atenúa los signos del cansancio, a la vez que tensa los rasgos visiblemente. - Mini Máscara SOS Lashes Serum, la primera máscara serum de Clarins que revitaliza y fortalece las pestañas. - Mini Máscara Wonder Perfect 4D #Black: Las 4 dimensiones de una mirada perfecta. - Mini Máscara Lift & Curl, con efecto lifting, que aporta máximo volumen y curvatura. - Hydra-Essentiel Crema de Día 30 ml hidratante experta y con efecto relleno. - Hydra-Essentiel Crema de Noche 15 ml hidratante experta y con efecto relleno. - SOS Primer White 10 ml, una pre-base de maquillaje que prepara, hidrata y responde a las necesidades de tu piel. - Fresh Scrub Refreshing Cream 15 ml, un exfoliante en crema que libera de las impurezas y células muertas, aportando frescor y luminosidad. - Exfoliating Body Scrub For Smooth Skin 30 ml, exfoliante corporal para una piel lisa y suave. - Hydra Mask 15 ml, una mascarilla enriquecida con ácidos hialurónicos y ceramidas que potencia la hidratación y refuerza la barrera cutánea. - Hydrating Toning Lotion 50 ml, una loción tonificante que reequilibra las pieles de normales a secas para conseguir una tez hidratada y bonita. - Velvet Cleansing Milk, 50 ml, leche fina y fluida con hierbas alpinas que retira el maquillaje de forma suave, elimina las partículas de contaminación y preserva la microbiota cutánea. Un calendario de adviento que no sólo está pensando para mimarte, también para tener un detalle con esa persona especial a la que quieres sorprender y demostrar todo su cariño con este perfecto regalo para cuidar tu piel con Clarins.

Compartir nota: Guardar