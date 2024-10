Borrell advierte a Israel de que su nueva invasión de Líbano puede empeorar su seguridad

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha cuestionado este martes que la nueva ofensiva terrestre en Líbano vaya a aumentar la seguridad de Israel, tras recordar que "no hay soluciones militares a conflictos profundamente enraizados". "Israel ha invadido Líbano tres veces, esta sería la cuarta. Después de cada invasión hay que preguntarse si su seguridad ha aumentado o si han sido victorias tácticas pero derrotas estratégicas", ha señalado en un debate en el Parlamento Europeo centrado en la situación en Oriente Próximo, donde Israel ha comenzado una campaña contra la milicia chii Hezbolá en su frontera norte. En este sentido, el jefe de la diplomacia europea ha hecho referencia a que pasadas intervenciones militares no han hecho más seguro a Israel y, por contra, han "desestabilizado" la frontera y "dado lugar al nacimiento y reforzamiento" de Hezbolá. Así la cosas, se ha preguntado si otra intervención similar dará distinto resultado a la situación generada tras las operaciones en 1978, 1982 y 2006. "No lo sé, la historia demuestra que no hay soluciones militares a conflictos profundamente enraizados en las estructuras de una región", ha reflexionado frente a los eurodiputados. REFORZAR LA FINUL PARA EVITAR UNA NUEVA GAZA En su intervención en la Eurocámara, Borrell ha hecho repaso a la difícil situación que atraviesa Líbano con el conflicto abierto entre Israel y Hezbolá, que se ha saldado con 2.000 muertos en bombardeos israelíes en distintas zonas del país y más de un millón de desplazados internos. Así las cosas, el responsable de Exteriores del bloque ha avisado de que se trata de "la hora de la verdad" para Europa en su relación y cooperación con Líbano, un país al que ha calificado de fuertemente desestabilizado por el conflicto en la región. Para empezar, ha demandado que la clase política libanesa se comprometa para la renovación de su liderazgo y desbloquee la elección de un presidente, cargo que debe recaer un dirigente de la minoría cristiana. Ante un país "paralizado", ha insistido en que tener un jefe de Estado resulta "fundamental" para afrontar reformas y contar con un gobierno con plenas capacidades. Frente a la situación en la frontera, zona dominada por Hezbolá, el Alto Representante ha pedido que el Ejército libanés vuelva al tercio sur del país y que la UE haga "mucho más" para apoyar a las fuerzas libanesas, desbordadas frente a las acciones de la milicia chií y los ataques de Israel. Igualmente, ha reclamado reforzar el mandato de la misión de la ONU, FINUL, para que sus fuerzas estén en disposición de garantizar la paz en la zona. "Si no se refuerza a las tropas de la ONU, será difícil reestructurar la región y evitar que se convierta en una nueva Gaza", ha advertido. En este sentido, el político español ha reiterado que las anteriores ofensivas militares israelíes dieron como resultado el nacimiento de la milicia respaldada por Irán y su desarrollo hasta convertirse "un estado dentro del estado". La ofensiva de Israel fue lanzada tras cerca de dos semanas de ataques intensificados y ha ido en paralelo con un recrudecimiento de los bombardeos contra la capital, Beirut, y otras zonas del país. Las autoridades libanesas han denunciado más de 2.000 muertos a causa de los ataques israelíes durante el último año, mientras que miles de personas han resultado heridas y cerca de 1,2 millones se han visto forzadas a huir de sus hogares.

Compartir nota: Guardar