El brazo armado de Hamás dice prepararse para una "larga guerra de desgaste" que "será cara para el enemigo"

El portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, Abú Obeida, ha asegurado este lunes que la milicia se prepara para una "larga guerra de desgaste" y ha aventurado que esta "será cara para el enemigo", unas palabras que llegan con motivo del aniversario de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Desde el brazo armado de Hamás han reivindicado la "lucha" y han afirmado que un año después del inicio de la operación 'Inundación de Al Aqsa', "Gaza ha mostrado su fortaleza y seguirá confrontando la ocupación israelí". Así, ha señalado que el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 fue una medida "preventiva" ante un "ataque mayor" planeado por Israel "contra la resistencia". En este sentido, ha denunciado que las fuerzas palestinas "luchan una guerra asimétrica" frente a las tropas israelíes y ha argumentado que los ataques de hace un año se produjeron en un momento en que la "agresión de la ocupación contra la Explanada de las Mezquitas (en Jerusalén) llegaba a límites peligrosos y sin precedentes". "Ha pasado un año desde nuestra mayor y más profesional operación (...). Nuestra gente se ha mantenido firme a pesar de la traición de nuestros vecinos, que se han sumado de forma cobarde a otros regímenes a pesar de la brutalidad del enemigo y los actos de las fuerzas de agresión y opresión", ha aseverado. "Un año después, nuestro pueblo palestino es una leyenda", ha puntualizado antes de hacer hincapié en que los palestinos "están dando al mundo una lección de dignidad, orgullo y fortaleza a pesar de las traiciones y el silencio" de la comunidad internacional ante un enemigo "brutal". Obeida ha acusado a las "fuerzas de ocupación y su Gobierno terrorista de no querer ver a un solo palestino más allá del río Jordán", por lo que ha sostenido que las "masacres registradas en Cisjordania confirman que los crímenes del enemigo son una decisión estrategia contra nuestro pueblo en todas partes". "Hemos matado y herido a miles de soldados enemigos y hemos dejado sin servicio cientos de vehículos militares (...). Los soldados de la resistencia siguen manteniendo su fortaleza con heroicidad en cada rincón de la Franja de Gaza a pesar de seguir librando una batalla desigual frente a un enemigo criminal que no duda a la hora de cometer todo tipo de crímenes", ha sostenido, según recoge el diario 'Filastin', afín al grupo. En este sentido, ha hecho alusión a los rehenes secuestrados durante los ataques de Hamás del 7 de octubre del año pasado y ha afirmado que "si la intransigencia israelí continúa, el capítulo de los prisioneros entrará en un túnel oscuro". "El enemigo solo entiende el idioma de la fuerza, y las armas solo pueden ser confrontadas con las armas", ha lamentado. DA LAS GRACIAS POR EL APOYO El brazo armado de Hamás ha dado así las gracias a Líbano, Yemen e Irak por el apoyo recibido, al tiempo que ha alertado de que los "drones de Yemen e Irak buscan atacar al enemigo para causarle grandes pérdidas". "Aprecio el gran movimiento popular de Yemen", ha declarado antes de mandar un mensaje al partido-milicia chií Hezbolá, en el que ha dicho "confiar para golpear al enemigo". "Estamos seguros de que conseguiréis completar vuestra misión con energía y eficiencia, a medida que el enemigo lleva a cabo actos estúpido en Líbano", ha explicado. Obeida ha aplaudido a su vez la respuesta del Gobierno de Irán y ha tildado de "decepcionante" la "política de asesinatos puesta en marcha por los agresores", no sin antes defender la "victoria y el honor de los combatientes de la resistencia", que no se verán frenados por la muerte de líderes como Hasán Nasaralá o Ismail Haniye. "Los asesinatos no representan el final del camino para los movimientos de liberación, especialmente para nuestra revolución palestina", ha puntualizado, al tiempo que ha instado a poner en marcha la mayor campaña árabe e islámica de apoyo internacional en señal de apoyo al pueblo palestino. "Los sionistas deben entender que son parias", ha añadido.

