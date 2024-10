La francesa Coninx vence al esprint a la española Pintanel en la prueba de Ceuta

Ceuta, 6 oct (EFE).- La francesa Lea Coninx se ha impuesto este domingo en la prueba femenina disputada en Ceuta de la Copa de Europa de Triatlón, en la que superó en el esprint a la española Marta Pintanel.

La carrera concentró a 49 triatletas en representación de dieciocho países han tomaron la salida en la playa de la Ribera para llevar a cabo los 750 metros de natación, antes de encarar los 20 kilómetros de ciclismo y concluir con los 5 kilómetros de carrera a pié.

La estadounidense Caroline Theil fue la primera en el segmento de ciclismo, aunque con la irlandesa Erin McConnell a su lado y la británica Dara Atkinson a veinte segundos, mientras que la primera española fue Marta Pintanel, en el puesto undécimo.

En el segmento de la bicicleta se igualaron las triatletas, aunque la MacConnell inició el tramo final de la carrera a pié en primera posición pero con un grupo de doce corredoras muy igualadas, entre ellas las españolas María Alzaga y Marta Pintanel.

Al final Conninx (1998) se impuso en la línea de meta con un de una hora y dos segundos, a un segundo de la española Marta Pintanel y a veintisiete de la tercera clasificada, la chilena Dominga Elena Jacome.

En el puesto noveno entró la asturiana María Alzaga con 1:01:34, mientras que en el puesto duodécimo quedó la madrileña Lucía Acosta (1:01:57).

"Venía dispuesta a ganar, pero me voy satisfecha con la segunda posición ya que la ganadora era una rival importante y sabía que me lo iba a poner difícil. Me ha faltado un poco colocarme mejor en el esprint final porque me faltaba un poco de fuerzas, pero tampoco he tenido grandes fallos a lo largo de la carrera, ella ha sido mejor al final y no puedo reprochar nada más", dijo a EFE la zaragozana Pintanel.

“Ha sido una carrera emocionante, se ha dado un buen espectáculo al público y la he disfrutado. Mi próximo objetivo es la Copa del Mundo en Corea en tres semanas, donde espero estar disputando las primeras posiciones”, añadió la triatleta.

En la línea de salida han estado doce españolas: Marta Pintanel, María Alzaga, Ana Carballo, Alejandra Seguí, Iratxe Arenal, Lucía Acosta, Clara Aulinas, Ana María Santiso, Raquel Aróstegui, Miriam Andreu, Lucía Gracia y Nuria Nogueras.

El año pasado la victoria en Ceuta se la llevó la francesa Beatrice Mallozi, con un tiempo de 1:01:44, la cual se impuso al esprint a la española Cecilia Santarmía, que alcanzó la segunda posición con 1:01:45, completando el podio la britácnica Hollie Elliot (1:02:13). EFE

(foto)