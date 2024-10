Fisac: "No entiendo por qué no se quiere jugar un final ajustado si es bonito para todos"

Madrid, 6 oct (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, lamentó la diferencia entre las faltas personales pitadas a su equipo y las que le señalaron al Real Madrid en la derrota contra el conjunto blanco en el WiZink Center y consideró que no se quiso jugar un final ajustado.

"Creo que ha sido un partido disputado, en el que hemos sido capaces de estar metidos en todo momento y al final han ganado ellos. Para nosotros es importante poder competir y poder estar en buen nivel. Pero a veces es difícil competir cuando la diferencia de faltas es de 29 a 11, en un partido tan igualado como este donde se tiran ocho tiros libres finales marca bastante. No entiendo por qué no se quiere jugar un final ajustado si es bonito para todos", dijo en sala de prensa.

"El arbitraje ha estado bien. No era un partido difícil de arbitrar, los dos equipos sabían con muchísima claridad lo que estaban haciendo. Lo que no me gusta es que haya 29 tiro libres en un lado y 11 en el del contrario cuando no veo un exceso de furor en las defensas de un lado y otro", añadió.

Asimismo, indicó: "Me gusta la Liga Endesa muchísimo. Hay muchos finales en los que los equipos estamos muy igualados. Cuando juegas contra equipos de la Euroliga le echas muchas ganas, mucho énfasis en preparar bien el partido. La liga lo que tiene mas bonito es jugar tantos finales apretados, es lo que da emoción. Y quiero que el arbitraje esté preparado para jugar estos finales ajustados y quiera jugarlos si son necesarios". EFE