Congreso de Perú aprueba informe para inhabilitar al exministro Zamora por presuntos delitos durante la COVID-19

El Congreso de Perú ha aprobado este viernes un informe que solicita inhabilitar por un período de diez años al ex ministro de Salud, Víctor Zamora, por una presunta infracción de la Constitución y por presuntos delitos en su actuación en el cargo durante la pandemia de la Covid-19. "La Comisión Permanente aprobó el informe final que impone la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública al ex ministro de Salud, Víctor Zamora, por la infracción del artículo 9 de la Constitución", ha anunciado la cámara peruana en su cuenta de la red social X. La acusación contra el exministro peruano incluye los presuntos delitos de "omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, durante su gestión para contener la pandemia de la Covid-19" en el país andino, según recoge el comunicado publicado en la web del Congreso. El informe atribuye a Zamora la "obstaculización en la adquisición de oxígeno medicinal al 93 por ciento y la imposición del oxígeno medicinal al 99 por ciento en los establecimientos de salud". Además, se le acusa de "no haber observado el Decreto de Urgencia 028-2020 para la adquisición de más de un millón de pruebas rápidas, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendaba esta forma de detección del virus". "Ambas acciones llevaron a la pérdida de miles de peruanos y peruanas, vulnerando el derecho a la vida", indica el texto aprobado con 20 votos a favor y dos en contra. Víctor Zamora Mesía dirigió el Ministerio de Sanidad peruano entre marzo y julio de 2020, bajo la Presidencia de Martín Vizcarra (2018-2020). Fue relevado del cargo después de una gestión de la pandemia muy cuestionada tanto por los profesionales de la salud como por parte del Congreso.

