Alejandra Rubio, seria y pendiente de su móvil, se reúne con su madre ante su reencuentro con José María Almoguera

Llegó el día. Aunque en un principio la entrevista de José María Almoguera en '¡De Viernes!' estaba prevista para la semana pasada, la publicación de las imágenes de Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos motivó que el programa tuviese como invitado estrella a Ángel Cristo Jr., por lo que será esta noche cuando el hijo de Carmen Borrego se siente en el plató del espacio de Mediaset para "callar bocas" y revelar el motivo por el que no quiere tener relación con su madre. Una entrevista complicada en la que el nieto de María Teresa Campos se verá las caras con su tía Terelu Campos, a la que su hermana ha pedido, como la propia Carmen ha revelado, que por favor no se enfrente a su hijo y no sea dura con él. "Que me sacrifique a mí" ha expresado en 'Vamos a ver', confirmando que ella no verá las declaraciones de José María en directo porque sabe que van a ser dolorosas y marcarán un antes y un después en su relación. Ante este reencuentro que promete ser tenso, Terelu cuenta con el apoyo incondicional de su hija Alejandra Rubio, que se ha reunido con ella en su casa para darle fuerzas y aconsejarle sobre cómo afrontar su esperado 'cara a cara' televisado con su sobrino. Mientras le abrían la puerta de la urbanización, la colaboradora -que presumió de embarazo con mini falda negra, sudadera amplia y unas llamativas botas altas militares de plataforma- no se despegó de su teléfono móvil, que consultó en varios momentos muy seria y con rostro de preocupación. En esta visita Alejandra no estaba acompañada por Carlo Constanzia, con el que a pesar de negar rotundamente los rumores de crisis que han surgido tras protagonizar una discusión en plena calle, ha preferido no estar presente en esta reunión la que una vez más la nieta de Teresa Campos ha demostrado que es uno de los grandes apoyos de su madre.

