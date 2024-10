Picardo subraya que la cesión británica de Chagos "no sienta ningún precedente" sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio para la cesión de soberanía del archipiélago de Chagos "no sienta absolutamente ningún precedente" sobre el futuro del Peñón, ya que se trata de casos "completamente diferentes". Los Gobiernos de Reino Unido y Mauricio anunciaron el jueves un histórico acuerdo según el cual Londres devolverá al país africano el archipiélago de Chagos, colonizado hace más de medio siglo, dentro de un pacto que contempla el mantenimiento de las operaciones en una base militar estratégica. Picardo ha trazado claras diferencias con el contexto gibraltareño, señalando por ejemplo que, en el caso del Peñón, Londres siempre ha dejado claro que "no entrará a negociar la soberanía" con Madrid, tanto con gobiernos conservadores como laboristas. Así, ha defendido el derecho de los gibraltareños a "determinar su propio futuro", siempre bajo el paraguas británico. El ministro principal ha recalcado, además, que en el caso de Chagos llegaron a intervenir el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano este último que en 2019 sentenció que Reino Unido debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración del territorio. "Reino Unido planteó a España llevar el tema (de Gibraltar) ante la CIJ y España se negó", según Picardo porque sabía que "perdería". EL CASO DE LAS MALVINAS El caso de Chagos también ha llevado al Gobierno argentino a reactivar su reclamación soberana sobre las islas Malvinas, pese a que las autoridades británicas han establecido también diferencias en este caso. La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondina, ha celebrado el acuerdo con Mauricio como un paso "en la dirección correcta" para "terminar con prácticas obsoletas". "Transitando el camino empezado, con acciones concretas y no retórica vacía, vamos a recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", ha proclamado en su cuenta de la red social X.

