Josemi Rodríguez cree firmemente la versión de Ángel Cristo Jr

Los nuevos audios que han salido a la luz de Bárbara Rey han desatado más polémica todavía porque es la primera vez que escuchamos a la vedette hablando -y mal- de la Reina Sofía. Y es que, desde que se publicasen las fotografías con el emérito y los audios hablando con él, los dos se han convertido en los protagonistas de la prensa social. Josemi Rodríguez se ha dejado ver esta tarde en la plaza de toros de Las Ventas y nos ha asegurado que "no me gusta" Bárbara y que no entiende cómo se atreve a hablar en forma negativa de la Reina Sofía: "Es una estupidez, la Reina Sofía es la Reina Sofía y ella una vedette". Además, el comunicador cree firmemente en la versión de Ángel Cristo Jr. porque "no se puede uno inventar tantas cosas por mucho que otros quieran decir que no, es la realidad y punto, cada uno tiene su realidad en la vida y hay que asumirla". Josemi se enfada según le iban preguntando por este escándalo que ha azotado ahora la prensa del corazón y nos desvelaba que "he vivido demasiado", pero que "no quiero hablar del tema porque ella... no me gusta".

Compartir nota: Guardar