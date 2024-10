Así es VisionPainter, la aplicación de SNGULAR para Apple Vision Pro que permite pintar con las manos en el espacio

SNGULAR ha lanzado VisionPainter, su primera aplicación para el visor de realidad mixta (RM) Apple Vision Pro, que permite pintar directamente con las manos en el espacio de forma tridimensional, a través de diversas herramientas y pinceles que posibilitan hacer trazos de forma sencilla para generar todo tipo de dibujos y obras de arte. Apple presentó su visor Apple Vision Pro en junio del pasado año, cuando lo definió como "el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado", que presenta una interfaz que se puede controlar con los ojos, las manos y la voz, además de integrar una pantalla con sistema EyeSight y el sistema operativo visionOS, creado desde cero para recoge el lenguaje de diseño de iOS y Mac. Ante el lanzamiento de este nuevo dispositivo, que presenta múltiples posibilidades tanto en el mundo de la realidad aumentada (RA) como en el mundo de la realidad virtual (RV), la empresa tecnológica española SNGULAR decidió emprender un nuevo proyecto para investigar y probar las capacidades de Apple Vision Pro, explorando la plataforma y el 'hardware'. Como resultado, SNGULAR ha desarrollado su primera aplicación para Apple Vision Pro, a la que ha denominado VisionPainter y con la que ofrece una experiencia de pintura tridimensional en el espacio, simplemente con el uso de las manos y dedos para dibujar trazos. En concreto, tal y como han dado a conocer durante un evento de presentación con la prensa, esta 'app' está diseñada para aquellos usuarios que buscan crear sin demasiada complejidad, con una interfaz intuitiva que hace que cualquier persona pueda llevar a cabo dibujos, ya sea de forma profesional o por entretenimiento. Aunque su sistema es sencillo y se compone de herramientas cómodas que no suponen una barrera de entrada, se trata de una aplicación potente capaz de hacer realidad cualquier dibujo imaginable. Así, bajo el lema "el arte en tus manos", VisionPainter se sitúa como la primera aplicación que permite una experiencia fluida y pintar con las manos utilizando las Apple Vision Pro. Con ello, tal y como ha subrayado al respecto el creador de esta 'app' y director técnico de SNGULAR Studios, Luis Ángel Alda, este lanzamiento sitúa a la compañía como "pionera en el nuevo ecosistema de Apple". CÓMO DIBUJAR EN VISIONPAINTER Tal y como pudimos comprobar desde Europa Press, su uso es muy sencillo. De hecho, basta con juntar los dedos pulgar e índice de la mano derecha para comenzar a dibujar formando trazos en el aire a voluntad. Además, gracias a la tecnología de seguimiento de manos del visor y al motor de la aplicación VisionPainter, los trazos y líneas se dibujan de forma muy fluida. Tanto es así que, visualmente, resulta algo similar a dibujar en el mundo físico. Otro punto a resaltar es que esta aplicación permite crear una escena compleja en el espacio y que el usuario se mueva a su alrededor o entre las diferentes composiciones del dibujo. Asimismo, al mirar las palmas de las manos, aparecen dos menús que permiten distintas opciones para el dibujo en cuestión. Entre estas opciones se encuentran distintos pinceles para variar los trazos, la posibilidad de crear todo tipo de formas geométricas, una paleta de colores e, incluso, formas curiosas como salpicaduras con puntos, imitación de hierba o copos de nieve. Todas estas herramientas permiten llevar a cabo múltiples y variados estilos de dibujo, dado que posibilita, por ejemplo, escoger un pincel con un trazo ancho para dar forma, un pincel más fino para aportar detalles o un formato de línea con formas geométricas. En los menús también aparecen opciones de acciones rápidas, por ejemplo, para borrar los últimos trazos dibujados. Igualmente, también permite guardar el dibujo, mirar el archivo de obras anteriores almacenadas o exportar las creaciones. Este último punto resulta muy cómodo, ya que la aplicación permite enviar el archivo con el dibujo a cualquier persona mediante, por ejemplo, un correo electrónico, para ver la obra de arte en otros dispositivos sin necesidad de disponer de un Apple Vision Pro. No obstante, permite visualizarlo en equipos con sistema iOS o Mac, es decir, del entorno de Apple. De esta manera, los usuarios pueden enviar sus dibujos tridimensionales a otras personas para compartir su arte, o bien trasladarlos al ordenador para terminar de completar sus creaciones en otros programas de edición y diseño 3D. Por ejemplo, VisionPainter puede ser útil para llevar a cabo un boceto y terminar la composición en programas como Blender. PROCESO DE DESARROLLO Según ha explicado Alda durante el encuentro, este proyecto ha supuesto una serie de "desafíos complejos". Dado que es una de las primeras aplicaciones creadas para visionOS, el equipo de desarrollo ha tenido que pasar por un proceso de aprendizaje y adaptación sobre la marcha, especialmente, con el uso de tecnologías como Metal. "Ha habido sorpresas en el camino, algunas positivas y otras no tanto, pero cada desafío ha sido una oportunidad de aprendizaje", ha trasladado Alda al respecto. Concretamente, VisionPainter ha sido desarrollada con lenguaje C++ para, según ha detallado Alda, disponer de la total independencia de desarrollo que proporciona este lenguaje de programación. "No hay nada comparable a la libertad que produce programar en bajo nivel. Hay que tener en mente que todo lo que ves en VisionPainter se genera de manera procedural en tiempo real, lo que exige un código extremadamente optimizado", ha apostillado. Igualmente, se completa con la API de sombreado y gráficos 3D, Metal, y un motor 3D de desarrollo propio, con el que el equipo ha conseguido reflejar esa fluidez en los movimientos de pintura y la exactitud del trazo. Alda también ha señalado que, para la creación de VisionPainter se han apoyado en un producto similar anterior de SNGULAR. Se trata del videojuego CoolPaintr VR, que fue lanzado hace cuatro años para PlayStation 4. Sin embargo, han tenido que adaptar todo lo aprendido con CoolPaintr VR a una plataforma en la que toda interacción se realiza solo con las manos. Además del equipo de desarrolladores, también han participado en el proyecto el equipo de diseño y arte de la compañía para que la interfaz fuese sencilla y resultara fácil de utilizar por cualquier persona, así como el director de SNGULAR Studios, Fernando Rada. Con todo ello, Rada ha subrayado como en la escena tecnológica cada cierto tiempo se producen hitos que pueden suponer cambios significativos, como, según ha valorado, es el caso del visor Apple Vision Pro. En este marco, en un entorno que aún está en sus inicios y que cada vez se vuelve más complejo, como es el de la realidad mixta, VisionPainter "supone una demostración de adaptabilidad frente al cambio", ha sentenciado SNGULAR.

