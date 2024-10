Albares replica a Sheinbaum: "No hay que juzgar con ojos del presente lo que ocurrió hace cinco siglos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que no se puede "juzgar con ojos del presente" la Conquista ante la insistencia mostrada por la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en que España ofrezca una disculpa pública por las "atrocidades" cometidas entonces. "Yo creo que no hay que juzgar con ojos del presente lo que ocurrió hace cinco siglos. Cada cual es un hombre de su tiempo y el Gobierno de España somos hombres y mujeres de nuestro tiempo", ha reivindicado Albares en declaraciones en RAC1, recogidas por Europa Press. Albares se ha expresado de este modo después de que Sheinbaum insistiera la víspera en que España debería "recapacitar" y disculparse por la Conquista, tal y como reclamó al Rey Felipe VI el anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en una carta en 2019 que no ha obtenido respuesta a día de hoy. "Todos tenemos que mirar y construir sobre el futuro", ha añadido el jefe de la diplomacia, defendiendo que la posición del Gobierno ante los últimos comentarios de Sheinbaum es "clara" y dando a entender así que esa disculpa no se va a producir. En otro plano está "la relación entre dos pueblos hermanos" como son el español y el mexicano y "la fuerza y el dinamismo de esa relación", ha puntualizado, recordando que hay miles de ciudadanos de un país viviendo en el otro y también importantes inversiones, así como intercambios culturales y un idioma común. "Todo eso sigue y se refuerza cada día con normalidad y desde luego yo lo impulso como ministro de Asuntos Exteriores de España", ha remachado, en línea con lo manifestado también por Sheinbaum, quien aunque dejó claro que México no renuncia a su postura de exigir una disculpa también dijo que la relación con España, "es buena" y "no tiene por qué cambiar".

Compartir nota: Guardar