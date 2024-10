Actividad de servicios en EE.UU. crece al ritmo más rápido desde 2023

(Bloomberg) -- Los proveedores de servicios en Estados Unidos crecieron en septiembre al ritmo más rápido desde febrero de 2023, impulsados por una ola de pedidos y una mayor actividad empresarial.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) subió 3,4 puntos a 54,9 el mes pasado, según informó el grupo el jueves. Las lecturas por encima de 50 indican expansión. El último dato superó todas las previsiones de una encuesta de Bloomberg entre economistas.

El indicador de nuevos pedidos del grupo subió 6,4 puntos, el mayor aumento desde principios de 2023. Combinado con un máximo de cuatro meses en una medida de actividad empresarial, que es equivalente al indicador de producción fabril del ISM, los datos sugieren que la economía estaba en una base sólida al final del tercer trimestre.

“El mayor crecimiento que indican los datos del índice se vio respaldado en general por los comentarios de los panelistas; sin embargo, la preocupación por la incertidumbre política es más frecuente que el mes pasado”, declaró en un comunicado Steve Miller, presidente del Comité de la Encuesta Empresarial de Servicios del ISM.

Doce sectores reportaron crecimiento el mes pasado, encabezados por el inmobiliario, la gestión de empresas y servicios de apoyo, y los servicios de alojamiento y alimentación.

Precios al alza

El repunte de la demanda también contribuyó a acelerar los precios de materiales y servicios. El índice de costos pagados subió a 59,4 el mes pasado, el nivel más alto desde enero, desde 57,3.

Al mismo tiempo, hubo más señales de que las empresas están reduciendo las contrataciones. El indicador ISM de empleo en el sector servicios cayó de 50,2 a 48,1, lo que sugiere que las empresas están cómodas satisfaciendo la demanda con sus plantillas actuales.

La encuesta de servicios contrasta con las cifras de manufacturas del grupo, que a principios de esta semana mostraron un sexto mes consecutivo de contracción. El índice de servicios es 7,7 puntos superior a su homólogo manufacturero, la mayor brecha desde finales de 2019 e ilustra una economía bifurcada.

El informe de servicios también reveló un crecimiento más rápido de los inventarios y las importaciones en septiembre, lo que probablemente refleja un esfuerzo de las empresas abastecerse antes de una huelga de los trabajadores portuarios de la costa este y el golfo de México. Los minoristas también se aprovisionan de cara a la temporada de compras navideñas.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: US Services Activity Expands at Fastest Pace Since Early 2023

--Con la colaboración de Chris Middleton.

