Los medicamentos innovadores ayudaron a aumentar la esperanza de vida en España 1,7 años en una década, según informe

En España, entre 2006 y 2016 se ganaron 1,7 años de esperanza de vida, de los cuales en torno a tres cuartas partes son atribuidos al efecto de los medicamentos innovadores y el resto a otros factores, según indica la tercera edición del informe 'El valor del medicamento desde una perspectiva social (2024)' de Farmaindustria y que ha sido elaborado por el centro de investigación en Economía de la Salud Weber. El documento, que ha sido presentado este miércoles en Madrid, nace del análisis de cientos de referencias de literatura científica sobre el medicamento y su aportación a la sociedad para ofrecer una visión sobre el valor de los nuevos tratamientos, centrándose en las evidencias existentes en tres ámbitos: salud, ahorro y contribución a la economía. "Por todos estos avances que vamos recogiendo es necesario poner en valor la contribución que hace el medicamento a la sociedad. Estamos en un momento de cambio normativos y es un momento de oportunidad para mejorar la legislación y los reales decreto que se están preparando", ha manifestado el director general de Farmaindustria, Juan Yermo. En este sentido, otra de las mejoras en salud que indica el informe es respecto al cáncer. En los últimos diez años se han aprobado más de 115 nuevos fármacos contra estas patologías. Se estima que un 96 por ciento del aumento en la edad media de muerte por cáncer en España en 1999-2016 es atribuible a los nuevos tratamientos. Además, el documento destaca que, en los últimos años, los tratamientos se están personalizando según las características genéticas de cada paciente y tumor, "mejorando significativamente las tasas de éxito y reduciendo los efectos secundarios asociados". El informe también resalta que los nuevos tratamientos han reducido el riesgo de fallecimiento por problemas cardíacos en un 10 por ciento y el riesgo de eventos cardiovasculares en un 25 por ciento. Asimismo, subraya que el arsenal terapéutico de la diabetes ha experimentado una evolución considerable a lo largo de las últimas décadas, con el desarrollo de nuevas insulinas y formas de liberación para mejorar el control de la enfermedad y prevenir complicaciones vasculares a medio y largo plazo, así como terapias antidiabéticas no insulínicas. AHORRO DE COSTES En cuanto al ahorro de costes que aportan los medicamentos innovadores, el documento destaca que las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más coste-efectivas, con unos beneficios que "normalmente superan con creces sus costes de desarrollo e implementación, especialmente en el largo plazo". Así, en España, se estima que por cada euro invertido en vacunación infantil se ahorran 22 euros en gastos directos e indirectos, y que por cada euro invertido en la vacunación contra el Covid-19 se generan unos beneficios de 1,4 euros desde la perspectiva del sistema sanitario y de 3,4 euros desde la perspectiva social. "Tenemos el caso del Covid-19 hace solo cuatro años y que en España representó ahorros de casi cinco euros por cada uno. Hablamos de retornos abrumadores desde un punto de vista sanitario, social y económico", ha señalado el director general de Farmaindustria. Igualmente, se estima que, en Estados Unidos, la innovación biotecnológica se ha asociado a un efecto compensación del 56 por ciento. En España, estiman que un aumento del 10 por ciento en el gasto farmacéutico generaría un ahorro neto de 1,1 euros per cápita en el gasto hospitalario. "Los medicamentos no son un gasto, son una inversión, pero le pondría un apellido, son una inversión estratégica para nuestra sociedad, para nuestro país y para Europa", ha afirmado el presidente de Farmaindustria, Jesús Ponce, al tiempo que ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad de trabajar junto a todos los agentes para hacer accesibles los medicamentos a las familias". MÁS DE 51.000 PERSONAS TRABAJAN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 'El valor del medicamento desde una perspectiva social' resalta que, en el ámbito económico, la industria biofarmacéutica es uno de los principales sectores de actividad "en términos de generación de empleo de calidad, valor añadido, investigación y competitividad de las economías desarrolladas". Asimismo, refleja que en España, la industria farmacéutica emplea a más de 51.000 personas, de las cuales casi dos tercios cuenta con estudios universitarios. Al hilo, en España, es el segundo sector industrial de mayor productividad por empleado (116.000 euros), un 62 por ciento más que el promedio de la industria. Además, se trata del sector industrial que más invierte en I+D en España, unos 1.206 millones de euros anuales, lo que supone un 19,3 por ciento del gasto en I+D del total de sectores industriales.

