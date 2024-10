Prosegur lanza AVOS Tech Insurance Suite, la solución para gestionar todas las etapas del ciclo de vida del seguro

AVOS Tech ha presentado su nueva solución AVOS Tech Insurance Suite, una opción enfocada a ayudar a las empresas en su proceso de digitalización abarcando todas las etapas del ciclo de vida del seguro, desde su infraestructura tecnológica hasta la comercialización o la gestión de la cartera, para mejorar la diversificación y optimización de los procesos de gestión del negocio asegurador. La unidad de negocio del Grupo Prosegur especializada en tecnología, liderada por su CEO, Jaime Ron, surge como respuesta a la necesidad de las empresas de asegurar la gestión eficiente de sus procesos de negocio. En este sentido, desde AVOS Tech ofrecen soluciones que aumentan la eficiencia y afianzan la sostenibilidad del negocio, a través de servicios tecnológicos avanzados. Así, tal y como lo ha definido Jaime Ron, AVOS Tech es un socio tecnológico que actualmente está presente tanto en Europa como a nivel internacional, sobre todo, en Latinoamérica, y que impulsa una oferta de valor basada en BPO (Business Process Outsourcing), es decir, la subcontratación de procesos de negocio para externalizar distintas necesidades gestión. Todo ello, se acompaña de un portfolio de 'software' propio de AVOS Tech, que responde a las necesidades de compañías y clientes desde una perspectiva 'End-to-End'. En este marco, AVOS Tech ha mostrado su intención de ir más allá y, en lugar de ofrecer distintas soluciones para distintos procesos de las empresas clientes, ofertar una nueva solución integral con la que es capaz de abarcar de forma personalizada todas las etapas del ciclo de vida del seguro. Es bajo esta premisa donde surge AVOS Tech Insurance Suite, una propuesta que, según ha señalado el director comercial de AVOS Tech, Mario Aguilar, en un evento de presentación con la prensa en Madrid, "actualmente no existe en el mercado", ya que combina tanto los recursos humanos como los recursos tecnológicos de 'software' bajo un mismo servicio impulsado por AVOS Tech. Según ha matizado la compañía, AVOS Tech Insurance Suite tiene como propósito prestar un "servicio integral de valor añadido" a las empresas aseguradoras, basado tanto en el desarrollo de 'software' propio como en la implementación de equipos de trabajo en modalidad Business Process as a Service (BPaaS por sus siglas en inglés). Esto "reduce la complejidad operativa de los procesos internos", según han detallado. Para ello, AVOS Tech ofrece su core asegurador SISnet 360, entre otros servicios, que engloba el uso de tecnologías punteras, como es el caso de la Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning o 'Cloud Computing', junto a la experiencia de más de 500 especialistas que desarrollan estas tecnologías. "Somos la única empresa del mercado que tiene todas las piezas", ha subrayado, Aguilar. Esta solución está dirigida tanto a organizaciones y empresas del mundo de la banca, como de los seguros o el 'retail', entre otros sectores. De hecho, la compañía ha señalado que su core asegurador SISnet 360 ya se ha implantado en algunas de las compañías más importantes de Europa y Latinoamérica. Entre sus usos, la compañía ha destacado la capacidad de permitir que una empresa de seguros o de banca lance productos y servicios completos al mercado, siendo AVOS Tech quien gestiona toda la operación con sus servicios y sistemas, asegurando así rapidez y sin necesidad de que las compañías inviertan en sus propias tecnologías o recursos. Por ejemplo, gracias al uso de tecnologías como la IA, esta solución pionera permite reducir el 'time to market' de los productos aseguradores. Es decir, permite obtener resultados en la gestión de procesos de empresas de forma más rápida y precisa. Esto se debe, en parte, gracias a la capacidad de AVOS Tech Insurance Suite de adaptarse a las necesidades concretas de cada compañía, ya que también permite que las organizaciones utilicen las "piezas concretas necesarias" de la suite para cada caso. Esto posibilita agilizar, por ejemplo, el lanzamiento de líneas de negocio novedosas, o diversificar el negocio hacia el ámbito de los seguros, "sin tener que contar con experiencia previa". Como parte de este plan de crecimiento, AVOS Tech ha señalado que pretende invertir más de 10 millones de euros en el desarrollo de nuevos productos, así como en su arquitectura de 'software' como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) y en financiar su expansión comercial. Además, la compañía ha señalado que el lanzamiento de esta nueva solución supondrá "alrededor del 25 por ciento de la facturación total de la firma en 2025". "El objetivo de la compañía es convertirse en un partner tecnológico de confianza para los clientes, permitiéndoles aprovechar al máximo las ventajas de su servicio integral de gestión de procesos", ha explicado al respecto Jaime Ron. Por tanto, con AVOS Tech Insurance Suite la compañía pretende ofrecer un servicio que cubra desde la infraestructura tecnológica, hasta la comercialización, el proceso de suscripción, la gestión de la cartera, las prestaciones y la postventa, además de permitir a clientes ajenos al mundo asegurador "diversificar su negocio entrando en este sector a través de la creación de una línea de servicios delegada en AVOS Tech", ha apostillado Jaime Ron.

Compartir nota: Guardar