Jaime de Marichalar responde con un portazo a los audios en los que el Rey Juan Carlos habla de él con Bárbara Rey

Además de la entrevista a Ángel Cristo Jr. explicando por qué ha decidido sacar a la luz las imágenes de su madre Bárbara Rey en actitud cariñosa con el Rey Juan Carlos en su casa de Boadilla del Monte en 1994, '¡De Viernes' ha revelado en exclusiva el contenido de algunas llamadas entre la vedette y el Emérito, que ella habría grabado presuntamente -y según su hijo- con el fin de extorsionar al monarca y tener un seguro de vida. Conversaciones privadas en las que el padre de Felipe VI se sinceraría no solo sobre asuntos de Estado, sino también sobre su propia familia. En una de ellas, la artista pregunta al monarca por sus hijas y, más concretamente, por la relación de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, recriminándole que se había enterado por las revistas de que se casaba "la niña". "Lo que entre tú y yo te puedo decir es que sale con este chico. Lo que pasa es que todavía no lo quiere anunciar. Anunciar la boda, vamos. ¿Comprendes?" le respondería don Juan Carlos, que también le confesaría que no sentiría demasiada simpatía por el que posteriormente se convertiría en su yerno. Convertido en inesperado protagonista secundario del escándalo, el exmarido de la infanta Elena ha reaparecido en la presentación del libro del doctor Manuel de la Peña 'Guía para vivir sanos 120 años' en el madrileño Hotel Wellington. Y aunque durante el acto ha conseguido esquivar a las cámaras, al abandonar el evento no ha tenido más remedio que enfrentarse a las preguntas sobre los audios en los que el Emérito hablaba de él con Bárbara Rey. Incapaz de disimular su enfado, Marichalar se ha dirigido rápidamente a un taxi para huir del lugar, dando como toda respuesta un sonoro portazo con el que ha dejado claro que no le ha hecho ninguna gracia que se filtre lo que Don Juan Carlos opinaba sobre él.

