Apollo proyecta ganancias anuales de US$10.000 millones en cinco años

(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. espera generar ganancias anuales de US$10.000 millones en sus negocios de gestión de activos y jubilación de aquí a 2029, impulsados por la demanda de créditos privados y rentas vitalicias por parte de los inversionistas.

Se prevé que las ganancias relacionadas con las comisiones crezcan un promedio del 20% anual durante los próximos cinco años, mientras que las ganancias de su rama de seguros Athene aumentarán un 10%, dijo Apollo el martes en una presentación a inversionistas.

El director ejecutivo de Apollo, Marc Rowan, destacó la jubilación, el patrimonio y la infraestructura —incluida la transición a las energías renovables— como los nuevos vientos de cola que impulsarán el crecimiento de la empresa.

“Al final del día, lo privado ganará a lo público”, dijo Rowan en el día del inversionista de la empresa, refiriéndose a un crecimiento más rápido en los mercados privados frente a los mercados públicos y los bancos.

La empresa prevé una ganancia neta ajustada de US$15 por acción en cinco años, mientras que el volumen anual de originación se prevé que aumente hasta al menos US$275.000 millones, frente a los US$164.000 millones de los 12 meses finalizados el 30 de junio.

Apollo prevé que los activos gestionados aumenten hasta US$1,5 billones en 2029 y sigue en camino de alcanzar su objetivo anterior de US$1 billón en 2026. Al 30 de junio, la empresa administraba US$696.000 millones.

La gestora de activos alternativos se fundó como empresa de capital riesgo en 1990 y, con los años, se ha expandido a los sectores del crédito, los seguros, las soluciones de capital y la gestión patrimonial. Rowan ha identificado la originación —el negocio de estructurar inversiones crediticias privadas para venderlas a Athene y a otros inversionistas— como el motor de crecimiento más importante de la empresa. Apollo cuenta con unos 4.000 empleados en sus 16 negocios de originación, que incluyen MidCap Financial y Atlas SP.

La empresa espera captar al menos US$150.000 millones para su negocio de patrimonio mundial de aquí a 2029. Considera que los inversionistas particulares representan una oportunidad de mercado de US$150 billones, de los que aproximadamente el 50% procede de family offices y el 2% de personas con un elevado patrimonio neto.

Las entradas orgánicas anuales en la empresa superarán los US$150.000 millones en cinco años, según los objetivos de Apollo, con sede en Nueva York.

