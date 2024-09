Antonio Rivera, feliz por la próxima paternidad de su sobrino Francisco y Lourdes Montes

A pesar de que en más de una ocasión Francisco Rivera ha asegurado que no se veía siendo padre de nuevo a los 50 años porque se veía "mayor", el torero y Lourdes Montes esperan su tercer hijo en común, como la pareja anunció pletórica hace unos días a través de sus redes sociales. "Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere en primavera seremos uno más en la familia !! A estas alturas, voy a ser Papuchi jajajaja pero que ilusión más grande. Es un regalo" confesaba muy emocionado el hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez. Y aunque por el momento desconocemos tanto el sexo del bebé como la fecha exacta en la que nacerá el nuevo miembro de su familia -que sin duda se convertirá en el mejor compañero de juegos para Carmen (9) y Curro (5)-, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras la hija mayor de Francisco, Cayetana Rivera -fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo- ha confesado que está feliz y que le da igual si su nuevo hermanito es un niño o una niña, Cayetano Rivera ha asegurado que está "muy contento" porque es un "hijo muy esperado y un hijo siempre es una alegría en casa", revelando que por el momento, y aunque no cierra la puerta definitivamente, él no se plantea seguir los pasos de su hermano y tener un bebé en común con María Cerqueira por lo apretada de sus agendas profesionales. El último en sumarse a las felicitaciones públicas a Fran ha sido su tío Antonio Rivera, que alejado de los focos ha reaparecido este fin de semana en la sevillana plaza de toros de La Maestranza, dos días después del 40º aniversario de la muerte de su hermano Paquirri: "Una semana muy recordada, aunque yo me acuerdo de él todos los días. No hace falta que cumpla 40 años y todos los días me acuerdo" ha reconocido emocionado. Y presumiendo de la buena relación que tiene con su sobrino, no ha dudado en expresar su alegría por su futura paternidad junto a Lourdes Montes: "Todo lo que venga de niños pequeños, bueno es para la casa ¿no?" ha afirmado con una sonrisa, encantado con la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Compartir nota: Guardar