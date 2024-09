El acusado por el último ataque a Trump se declara no culpable por intento de asesinato

Ryan Wesley Routh, que fue detenido a mediados de mes por intentar disparar contra el expresidente estadounidense y candidato presidencial Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach, se ha declarado no culpable ante un tribunal federal de cinco cargos, incluyendo el de intento de asesinato. Routh ha comparecido este lunes ante la corte durante una audiencia que ha durado apenas cinco minutos. El juez ha leído los cargos en su contra, entre los que se encuentran tres por uso ilegal de armas de fuego y uno por agredir a un agente. La defensa del acusado ha solicitado un juicio con jurado, si bien por el momento no hay fecha para una nueva audiencia. En caso de ser condenado, Routh se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, según ha recogido la cadena CBS News. Los fiscales detallaron que Routh tenía una lista con lugares apuntados en los que el expresidente estadounidense iba a llevar a cabo mítines electorales. Asimismo, encontraron una carta en la que aseguró que quería perpetrar un "intento de asesinato" contra el magnate meses antes del tiroteo. Si bien Routh no llegó a disparar al magnate, los investigadores encontraron un fusil de asalto, una mira telescópica y dos mochilas en el lugar del que huyó poco después de ser descubierto por un agente del Servicio Secreto. El magnate estaba jugando al golf y resultó ileso. El incidente se produjo después de un primer ataque en Butler, en el estado de Pensilvania, que se saldó con la muerte de un simpatizante y con otros dos heridos, que fueron hospitalizados. El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por el Servicio Secreto.

