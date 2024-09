Tadej Pogacar: Tal vez ha sido un ataque estúpido

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- Tadej Pogacar, nuevo campeón del mundo en ruta, reconoció que su ataque, a 100 km de meta, fue improvisado y "tal vez estúpido", pero señaló que "nunca" se rindió "hasta el final".

La carrera iba bastante rápida y se había producido "una fuga peligrosa y sí, tal vez hice un ataque estúpido, pero afortunadamente Jan (Tratnik) estuvo conmigo unos kilómetros", añadió el esloveno.

"No puedo creer lo que acaba de pasar. Por supuesto que no estaba planeado atacar a falta de 100 kilómetros. Habíamos planeado mantener la carrera bajo control. No sé en lo que estaba pensando para que la carrera acabase tan pronto", señaló.

Pogacar dejó claro que los 273,9 km de la carrera en Zúrich, con 4.470 metros de desnivel acumulado, hicieron que fuese "un día muy duro".

"Quería este título después de varios años luchando por el Tour de Francia y otras carreras, pero nunca había tenido como objetivo claro un campeonato del mundo. Y este año todo salió bien", destacó.

Pogacar reconoció que 2024 está siendo una temporada casi perfecta para él. Entre sus grandes objetivos, el único que no ha logrado añadir a sus 23 triunfos ha sido la Milán-San Remo, el resto los ha logrado todos, la Strade Bianche, Lieja-Bastoña-Lieja, Volta a Cataluña y cuatro etapas, Giro de Italia y Tour de Francia, con seis etapas en cada uno; y GP de Quebec.

"Agradezco al equipo todo lo que han hecho porque sin ellos habría sido imposible. Estoy superorgulloso del equipo nacional", concluyó.

EFE

