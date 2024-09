Messi, gol y frustración; el New York City le mete 5 a los Red Bulls en el derbi

Chicago (EE.UU.), 28 sep (EFE).- Leo Messi anotó un gran gol este sábado, pero no pudo evitar el empate 1-1 del Inter Miami en casa contra el Charlotte, en una jornada de la MLS marcada por el contundente 5-1 del New York City contra los New York Red Bulls en el derbi neoyorquino.

Empató su tercer partido consecutivo el Inter Miami, tras el 2-2 de Atlanta y el 1-1 de Nueva York contra el City. Esta vez, fue un 1-1 con remordimientos contra Charlotte, tras un encuentro en el que los hombres de Gerardo Martino se toparon repetidamente con el meta croata Khalina.

Messi, que llevaba dos partidos sin goles, firmó una diana espectacular en la reanudación para igualar un tanto del polaco Karol Swiderski, pero se estrelló en al menos tres ocasiones con el portero rival.

Messi firmó su decimosexto partido de la temporada, pero se fue del campo enfurecido con el árbitro y fue amonestado al acabar el encuentro.

El ecuatoriano Leonardo Campana y el Pistolero Luis Suárez tuvieron unas enormes oportunidades en el añadido para dar tres puntos al Inter Miami, pero no tuvieron pegada.

A pesar de dejarse dos puntos, el club de Florida no perdió margen con el Columbus Crew, el equipo con el que se medirá este miércoles y el último con reales opciones de alcanzarle en la tabla.

Con el decimosexto gol del año del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, el Crew empató 2-2 en el campo del DC United y está a ocho puntos del Inter Miami, pero con un partido menos. De ganarlo y de doblegar al equipo de Martino, los vigentes campeones de la MLS podrían colocarse a tres unidades.

El Cincinnati, que llegaba a esta cita como segundo clasificado, perdió 1-2 en casa contra el Los Ángeles FC con un gol decisivo del gabonés Denis Bouanga en el minuto 72.

El venezolano David Martínez había adelantado a los angelinos, recientes ganadores de la Copa US Open, y el argentino Luca Orellano había igualado para el Cincinnati tras una asistencia de Lucho Acosta.

En el derbi del río Hudson, el New York City le endosó un contundente 5-1 a sus vecinos de los Red Bulls con una actuación incuestionable que les permitió alcanzarles en la tabla del Este, en la quinta posición.

Que sería una noche especial para el City se entendió tras apenas siete minutos, cuando el marcador ya reflejaba un 2-0, fruto de un gol del argentino Maxi Morález y del costarricense Alonso Martínez.

El belga Dante Vanzeir devolvió esperanzas a los Red Bulls en el 28, pero apenas duraron 120 segundos. El estadounidense Andrés Perea anotó el 3-1 y Martínez selló su doblete personal al borde del descanso.

Con el derbi ya sentenciado, la manita la firmó el defensa jamaicano Tayvon Gray.

Entre los demás resultados de la jornada, el Orlando City dejó al Dallas virtualmente fuera de los 'playoffs' al ganar por 3-1 en casa de los texanos con gol incluido del uruguayo Facundo Torres.

Dallas está a siete puntos de la ultima plaza que da acceso a los 'playoffs', a falta de tres jornadas para el final. EFE