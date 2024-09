El pódcast keniano que convierte las vidas de mujeres africanas en fábulas infantiles

Lucía Blanco Gracia

Nairobi, 29 sep (EFE).- En un mundo donde los cuentacuentos parecen ya cosa de otra época, tres artistas kenianas se han propuesto convertir las vidas de mujeres africanas que marcaron la historia del continente en fábulas infantiles empleando una herramienta moderna: el pódcast.

"Cuando miro a mis sobrinos, no quiero que tengan que buscarse a sí mismos como lo hicimos nosotras, que tengan que buscar quiénes son, de dónde vienen, buscar cosas que los reflejen en todas sus maravillosas formas de ser", dice la escritora Anne Moraa en una entrevista con EFE en Nairobi.

Mora, de 34 años, es una de las tres voces y cerebros detrás de KaBrazen, un pódcast creado junto con las escritoras, poetas y actrices Laura Ekumbo, de 29, y Aleya Kassam, de 42, y cuyo nombre fusiona el prefijo 'ka' -diminutivo en suajili- y la palabra inglesa 'brazen' (audaz).

De hecho, todos los episodios de las dos temporadas publicadas del pódcast hasta ahora pueden escucharse no solo en inglés, sino también en suajili, lengua nacional de Kenia que también se habla en Tanzania, la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, entre otros países.

Desde los imperios precoloniales de Angola hasta las costas centelleantes de la isla tanzana de Zanzíbar, cada episodio de KaBrazen convierte la vida de una mujer africana -reinas, activistas, escritoras o artistas- en un cuento fantástico que esconde, en ocasiones, realidades tan violentas como dictaduras o el colonialismo.

El silencio se ve interrumpido constantemente por las risas agudas, los suspiros de sorpresa o cualquier pensamiento expresado en voz alta por la jovencísima audiencia, mientras Ekumbo, plenamente entregada a su papel de trovadora, explica cómo Ketty Nivyabandi combatió al camaleón peludo enorme que quería acabar con los sueños de toda la población de su país, Burundi, "una tierra de leche y miel".

La historia de Nivyabandi, poeta y activista nacida en 1978, es la escogida para esta sesión en directo del pódcast, para la que se han reunido una tarde de sábado en una librería de Nairobi una treintena de niños que escuchan atentos las maldades de ese monstruo, metáfora del fallecido presidente burundés Pierre Nkurunziza.

En un ejercicio casi de realismo mágico, los villanos vuelven a ser anfibios maquiavélicos en el episodio de Mekatilili wa Menza (nacida en la década de 1860 y fallecida en 1924), la activista keniana que lideró a su pueblo, la comunidad costera giriama, contra las autoridades coloniales británicas.

En su caso, esos invasores se convierten en el pódcast en enormes ranas transparentes, una imagen para la que Ekumbo y sus compañeras se inspiraron en el apodo real con el que se referían a los colonos en idioma kikuyu los combatientes del movimiento de resistencia Ejército Keniano de la Tierra y la Libertad (popularmente conocido como Mau Mau).

"¿De qué otra manera puedes explicar el colonialismo a los niños? Es algo tan duro y violento que para incluirlo en la historia tiene que tener sentido para ellos", explica la escritora.

Moraa, por su lado, destaca que "contarle a un niño que cinco millones de personas murieron es muy diferente a contarle a un niño que el pueblo entero fue devorado por una rana".

"Muchos de nuestros pequeños están muy expuestos a historias occidentales, pero muy pocos están expuestos a nuestras historias africanas. No queremos tener una generación de niños que crezcan sintiendo que sus historias no importan o que no hay héroes que se parezcan a ellos", asegura a EFE Njeri Wangari, una de las madres que ha asistido a la lectura del pódcast.

"Algunas partes del espectáculo han sido aburridas, pero la historia me ha hecho sentir que debemos luchar por ser quienes somos", replica con descaro su hijo, de no más de diez años.

Con once episodios publicados hasta el momento, Wangari y sus hijos han descubierto hasta ahora las vidas de mujeres como la reina Njinga, que lideró entre los siglos XVI y XVII los reinos de Ndongo y Matamba en lo que actualmente es Angola; Fatima al-Fihri, fundadora en Fez (Marruecos) de la primera universidad del mundo en el siglo IX, o Bessie Head, considerada la escritora más influyente de Zimbabue y nacida en la Sudáfrica del régimen segregacionista del 'apartheid'.

Con una audiencia de más de 6.000 escuchas hasta ahora, Moraa, Ekumbo y Kassam tienen claro que quieren llegar a muchos más niños en el continente y, para ello, tienen planes de traducir KaBrazen también al francés y a otras lenguas africanas. EFE

(foto) (vídeo)