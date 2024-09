Moreno valora el “esfuerzo titánico” de su equipo ante el Barcelona

Pamplona (España), 28 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, destacó el “esfuerzo titánico” de sus pupilos para vencer al Barcelona por 4-2 y seguir invictos en El Sadar en lo que va de temporada liguera.

“Es una noche especial, fantástica con un ambiente precioso. Nos ha facilitado mucho el empuje desde la grada. Esa comunión, el sentir que somos todos una familia ha facilitado todo”, comenzó el valenciano la rueda de prensa posterior a la octava jornada.

“Muchas de las cosas que teníamos en mente han aparecido en el partido. Eso reconforta a un entrenador”, afirmó un Moreno que también aceptó tener “cosas que mejorar”.

Valoró, así mismo, “el hecho de estar por delante en el marcador te refuerza, te empuja y te hace sacar de donde no hay. El equipo ha hecho un partidazo y no es fácil”.

Con 14 puntos, el inicio de Liga del conjunto nvarrao es notable. “Siempre puede ser mejor, pero es un buen bagaje para estar contentos con lo que llevamos, pero con 14 no nos alcanza para nada”, manifestó.

Moreno sufrió a pesar de ir siempre por delante en el marcador. “Hasta que no pita el árbitro uno no está tranquilo”, comentó el técnico, quien añadió: “En el fútbol no hay mucho margen y tenemos que ganar. El crecimiento está en jugar, equivocarnos y trabajar para mejorarlas. Ahí está la evolución del equipo y no vamos a ser diferentes al resto”. EFE

