Albert Serra: "No he conocido a nadie que le importe menos el éxito que a mí"

San Sebastián, 28 sep (EFE).- El cineasta catalán Albert Serra, ganador de la Concha de Oro a la mejor película en el 72 Festival de San Sebastián por el documental 'Tardes de soledad', aseguró que los premios no le importan y que "lo que cuenta es la película".

"Quizá os parecerá muy extraño, pero nunca he conocido a nadie que le importara menos el éxito que a mí", dijo en declaraciones a los medios al finalizar la ceremonia de clausura del festival, aunque admitió que estos reconocimientos ayudan a financiar la siguiente película.

Serra se declaró, eso sí, satisfecho al sentir que la película se ha apreciado "desde un punto de vista formal y de lo que es el cine de autor", en concreto sus planteamientos de "momentos o atmósferas inéditas" en el filme, que sigue el día a día en el ruedo del torero peruano Andrés Roca Rey.

Dijo haberse acercado al tema con "honestidad" y sin rehuir nada, y mostrando de la misma manera "la intimidad" que la "violencia o lo que sea que hay en el toreo, el toreo puro".

"Hay un poco de todo y en este equilibrio yo creo que la gente puede encontrar reflejado el mundo que retrata, por eso es un documental", subrayó.

Preguntado por la recepción del filme por parte del propio Roca Rey dijo que de momento solo ha visto un montaje inicial.

"Él está en otras cosas, tiene sus propios problemas con torear que es bastante dificultoso", señaló, aunque un documental es "una amplificación de la realidad y verse a uno mismo es complicado de asimilar".

Sobre el debate actual en torno a las corridas de toros tras la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia y el futuro de esta disciplina no quiso pronunciarse. "No lo sé, yo no soy adivino, todas las cosas tienen su evolución y a veces las cosas cambian". EFE