Viernes, 27 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu insiste en Nueva York que Israel atacará a Hizbulá "hasta lograr los objetivos"

Nueva York (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este jueves al llegar a Nueva York, para participar mañana en la Asamblea General de la ONU, que su país "seguirá golpeando a Hizbulá con todo su poder" y no parará "hasta alcanzar todos nuestros objetivos", en declaraciones a los periodistas en la pista del aeropuerto. Con esas palabras, Netanyahu echa por tierra las esperanzas que surgieron este miércoles de una tregua de 21 días, una iniciativa que promueven Estados Unidos y Francia y que cosechó el apoyo de al menos diez países.

ONU LÍBANO

Líbano se compromete a no permitir "otra autoridad que el Gobierno" en el sur del país

Naciones Unidas (EFE).- El Gobierno libanés se comprometió hoy en la ONU a desplegar a más soldados en el sur del país, actualmente feudo de la milicia chií Hizbulá, y a "no permitir otras armas ni otra autoridad que la del Gobierno", en palabras de su ministro de Exteriores, Abdala Bou Habib, ante la Asamblea General de la ONU. Ese despliegue de "hasta 100.000 soldados" de Ejército al sur del río Litani se podría hacer "contando con la comunidad internacional, y en especial de países amigos" que ayudarían además a proveer el equipamiento necesario, especificó. Precisamente la salida de Hizbulá de la zona al sur del Litani es una de las reclamaciones de Israel para terminar sus bombardeos sobre el sur libanés, con lo que si se cumpliera la promesa del ministro, podría alejarse el fantasma de la guerra, cada vez más presente en la zona.

ONU PALESTINA

Mahmud Abás afirma que "el mundo entero es responsable" de Gaza por vender armas a Israel

Naciones Unidas (EFE).- El presidente de Palestina, Mahmud Abás, afirmó este jueves que "el mundo entero es responsable de lo que le pasa" al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y exigió que cese la venta de armas a Israel. "Detengan el genocidio. Dejen de vender armas a Israel. Esta locura no puede continuar", dijo Abás ante la Asamblea General de la ONU, cuando se cumple casi un año de la guerra en Gaza, que ha causado ya más de 41.000 muertos, gran parte de ellos civiles. Abás, que fue recibido con una larga salva de aplausos al entrar en la sala -algo poco frecuente- aprovechó el discurso para criticar a Estados Unidos, "la mayor democracia del mundo", por haber vetado en tres ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego en Gaza.

LÍBANO ISRAEL

Al menos 92 muertos y 153 heridos en el Líbano por ataques israelíes en últimas 24 horas

Beirut (EFE).- Al menos 92 personas murieron y otras 153 resultaron heridas por los intensos bombardeos israelíes de las últimas 24 horas contra el Líbano, acciones que se han concentrado en el este y el sur del país, pero también fueron lanzadas contra los suburbios sur de Beirut. El Ministerio de Salud Pública dijo en una serie de comunicados que en el Líbano los ataques aéreos afectaron principalmente a las poblaciones del sur, donde se registraron 40 muertos, y en las del este, donde se contabilizaron 48, mientras que en el Monte Líbano hubo cuatro fallecidos.

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu niega cualquier posible tregua en Líbano y dice que los bombardeos continúan

Jerusalén (EFE).- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tildó este jueves de "incorrectas" las noticias sobre la posible aceptación de un alto el fuego de 21 días en el Líbano en las próximas horas y dijo que los combates continuarán "con toda su fuerza". "Las noticias sobre un alto el fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense, a la que el primer ministro ni siquiera respondió", reza el comunicado en referencia a la iniciativa de tregua realizada ayer por una coalición de países. Además, en referencia al enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, a raíz del cual Hizbulá inició sus ataques contra el norte del Israel el pasado 8 de octubre, el comunicado reiterá que Israel solo le pondrá fin "cuando se logren todos los objetivos de la guerra".

UCRANIA GUERRA

Biden y Zelenski se reúnen en la Casa Blanca para acelerar la entrega de armas a Ucrania

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron este jueves en la Casa Blanca con el objetivo de coordinar un plan para acelerar la entrega de armamento a Ucrania antes de que el líder estadounidense deje el cargo en enero de 2025. Los dos líderes realizaron breves declaraciones a la prensa en el Despacho Oval antes de iniciar la reunión, que se produjo solo unas horas después de que la Casa Blanca anunciara un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 8.000 millones de dólares (unos 7.158 millones de euros), que incluye bombas capaces de alcanzar blancos rusos a 130 kilómetros de distancia.

UCRANIA GUERRA

Harris promete a Zelenski que trabajará para que Ucrania "prevalezca" contra Rusia

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, prometió este jueves al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que trabajará para que Ucrania "prevalezca" en la guerra contra Rusia, y destacó la importancia de que Washington mantenga su papel de liderazgo global y no se deje seducir por el aislacionismo. "Continuaré apoyando a Ucrania y trabajaré para asegurar que Ucrania prevalezca en esta guerra, para que el país esté seguro, protegido y sea próspero", afirmó la vicepresidenta en una declaración ante la prensa en la Casa Blanca, de pie junto a Zelenski, con dos banderas estadounidenses y dos ucranianas de fondo.

JAPÓN GOBIERNO

Partido gobernante nipón celebra elecciones de las que saldrá el próximo primer ministro

Tokio (EFE).- La formación gobernante nipona, el Partido Liberal Democrático (PLD), celebra este viernes unas elecciones primarias para elegir al próximo líder del grupo, que sucederá a Fumio Kishida en el mencionado cargo y en el de primer ministro del país. Kishida anunció que no se presentaría a la reelección como presidente de su partido al acabar su mandato actual a finales de septiembre, con vistas a restaurar la confianza de los votantes, que se vio debilitada por un escándalo de financiación irregular en el partido. Un récord de nueve candidatos aspiran a renovar la imagen del PLD y compiten por un total de 736 votos (368 de sus legisladores y 368 repartidos entre los 1,1 millones de militantes).

VENEZUELA CRISIS

Gobierno de Maduro rechaza declaración de EEUU y "países lacayos" sobre crisis venezolana

Caracas (EFE).- Venezuela rechazó la declaración impulsada este jueves por EE.UU. y Argentina, a la que se sumó una treintena de delegaciones internacionales, que llama a una resolución de la crisis que vive el país caribeño tras los comicios de julio, en los que la oposición mayoritaria se reivindica el triunfo pese a que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral. En un comunicado, el Gobierno chavista expresó que esa declaración conjunta, suscrita por "un puñado" de "Gobiernos satélites" de Estados Unidos para "atacar al pueblo venezolano", no es más que "un acumulado de infamias, distorsiones y aspiraciones golpistas, cuyo epílogo será, como siempre, un estrepitoso fracaso". El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y sus "países lacayos", según el Ejecutivo venezolano, pretenden "invocar la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano mientras lo agreden" con "medidas coercitivas ilegales y planifican acciones terroristas" para "desconocer su voluntad democrática".

BIRMANIA CRISIS

La junta militar birmana llama a grupos rebeldes a negociar salida política ante pérdidas

Bangkok (EFE).- La junta militar birmana hizo un inusual llamado al diálogo a las guerrillas de minorías étnicas y las milicias prodemocráticas para resolver el conflicto que les enfrenta mediante la "política" o "elecciones", tras aceptar las "pérdidas" del Ejército en los enfrentamientos. El régimen castrense, que detenta el poder en Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, señaló en un comunicado que recoge este viernes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar que "invita" a estos grupos "a contactar al estado". "Considerando las pérdidas del Estado debido a la lucha armada y al terrorismo, las organizaciones étnicas y los terroristas de las fuerzas populares de defensa (PDF, por sus siglas en inglés) son invitados a contactar al Estado para resolver los problemas a través de la política o procesos electorales", subraya el texto.

COLOMBIA CONFLICTO

Gobierno colombiano listo para retomar diálogos de paz con el ELN, pero pide gesto de paz

Bogotá (EFE).- El Gobierno colombiano dijo este jueves que "está listo" para retomar los suspendidos diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero le pidió un "gesto inequívoco de paz". Así lo expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de un Consejo de Seguridad en Tame, ciudad del departamento del Arauca (este), golpeado por acciones terroristas del ELN como el ataque a la base militar de Puerto Jordán, que dejó tres militares muertos y 26 heridos y por el que el Gobierno suspendió las conversaciones de paz. "El Gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz con estos grupos, especialmente con el ELN, que ha venido martirizando a Arauca durante muchas décadas", dijo el ministro Cristo.

HURACANES ATLÁNTICO

Helene toca tierra en el noroeste de Florida como un potente huracán de categoría 4

Miami (EE.UU.) (EFE).- El ojo del potente huracán de categoría 4 Helene tocó tierra este jueves en la costa noroeste de Florida, en la región conocida como Big Bend, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora (140 millas), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. El vórtice de Helene, el quinto huracán de la temporada atlántica, entró en Florida a las 11:10 hora local (03:10 GMT del viernes) al este de la desembocadura del río Aucilla, a unas 10 millas (15 km) al oeste-suroeste de Perry, como un huracán de categoría 4 en la escala de intensidad Saffir-Simpson, de un máximo de 5, indicó el NHC en un boletín especial.EFE