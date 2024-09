Krasznahorkai, Premio Formentor, critica que la extrema derecha ve a migrantes como "un desastre natural":"Son personas"

El escritor húngaro László Krasznahorkai, honrado con el Premio Formentor de las Letras 2024, ha criticado que los dirigentes de extrema derecha consideren a las personas migrantes como "un desastre natural" que viene contra Europa. "Sólo se puede hacer ese tipo de políticas que hacen Orbán y otros dirigentes de extrema derecha, en Italia por ejemplo, si consideramos a estas personas que buscan refugio no como personas, sino como un desastre natural que viene contra nuestra civilización europea", ha señalado Krasznahorkai al ser preguntado por Europa Press sobre la política migratoria de Hungría y la llegada de migrantes a Canarias y a Europa en una entrevista en Marrakech (Marruecos), donde se celebran las jornadas 'Genios, Nómadas y Beduinos' organizadas por la Fundación Formentor. Aunque ha matizado que es artista y no politólogo, ha explicado que hay una tensión "tan grande" en el mundo que "siempre ha existido en la historia. "No es un nuevo fenómeno, es algo que siempre ha estado presente en el mundo. La diferencia es que vivimos en un mundo globalizado y se ha vuelto muy visible esa distancia que separa a los más pobres de los más ricos", ha precisado. Para el autor húngaro, "es terrible y trágico" lo que está ocurriendo con la llegada de migrantes. "Hay que salvar a todos, hay que salvar cuanta más gente podamos. Esas personas que huyen son personas", ha incidido. Respecto a si la literatura puede hacer algo para solucionar este problema, el galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2024 ha sido tajante: "Nada". "La literatura no es una tirita que puedas pegar, para comprar una tirita tienes que ir a una farmacia y para comprar literatura, a la librería", ha zanjado. Krasznahorkai, que recibirá esta tarde el Premio Formentor de las Letras en Marrakech (Marruecos), ha rechazado que se diga que este galardón es la antesala del Premio Nobel, ya que algunos escritores que han obtenido este premio han recibido posteriormente dicho reconocimiento. "Pienso que nosotros, artistas, escritores, no podemos ser conscientes de en qué momento nuestra obra llega a las manos de la Academia, no pienso que cualquier premio fuese antesala del Nobel, no creo que el jurado del Nobel en Suecia tenga alguna influencia por los premios que se hayan ganado antes. No podemos decir que el Premio Formentor sea la antesala de nada, porque degradaríamos el Premio Formentor, que brilla por sí mismo", ha asegurado. "ESPAÑA ME MARAVILLA" El autor húngaro ha recordado que ha escrito una obra y dos fragmentos inspirados en España. En concreto, ha hecho referencia a su libro 'El último lobo' ambientado en Extremadura y a otros dos relatos inspirados en España, uno de los cuales transcurre en Barcelona y habla sobre iconos rusos. "España me maravilla y eso lo digo con toda la honestidad", ha recalcado. Al ser preguntado por el aumento de bulos y 'fake news' en la actualidad, el escritor ha advertido de que "es muy difícil" combatir la desinformación, porque "la gente se lo cree todo y por la estupidez de la gente". "Y por la maldad, para mí no existe pequeña maldad y gran maldad", ha agregado. En la misma línea, ha manifestado que no cree que las personas que se dedican a la literatura puedan influir significativamente en esta cuestión. "En un tranvía repleto de gente es suficiente con que haya un nazi. Corrompe, lo malo corrompe, da igual si es minúsculo o si es grande como Putin", ha aseverado. No obstante, ha defendido que el aumento de las 'fake news' no es culpa de la tecnología: "La verdad es lo que se ha perdido desde hace tiempo y no es una cuestión de la tecnología, que es maravillosa, la Era digital es maravillosa, lo que no se puede cambiar es la persona". "NO PUEDES MOVERTE EN EL GLOBO TERRÁQUEO SIN ENCONTRAR UNA GUERRA" En la rueda de prensa posterior, Krasznahorkai ha abordado la situación en Ucrania e Israel por los conflictos bélicos, haciendo referencia a su obra 'Guerra y guerra', que "es un dibujo de la situación de la guerra". "No puedes moverte en el globo terráqueo sin encontrar alguna guerra. Ningún libro, ni la novela 'Guerra y guerra', es capaz de impedir todo lo que está ocurriendo en Israel o en Ucrania, lamentablemente", ha subrayado. En este sentido, el autor ha incidido en que no se puede ayudar "si la maldad y la estupidez humana se alían". "No podemos ayudar en eso y menos la literatura. Yo no puedo prometerles un futuro feliz", ha lamentado. En su intervención, Krasznahorkai ha apuntado que si tiene una patria "esa es la lengua húngara". "No sé si es la lengua húngara que vive en mí o soy yo el que vive en la lengua húngara", ha dicho. Por otro lado, el galardonado, que ha mostrado su rechazo por los cineastas, ha defendido que las obras literarias "no necesitan ninguna adaptación". "Si una obra literaria es buena no necesita ninguna adaptación en el cine", ha sentenciado. LOS PERSONAJES Y EL ESTILO DE LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI Como destacó el jurado de los galardones, en la trama de unas ficciones sorprendentes, los personajes de László Krasznahorkai se distinguen por su lánguida, recóndita y ensortijada personalidad. En su itinerario narrativo, conciencia y peripecia, ironía y tristeza, la locura y lo sagrado, fluyen al compás de una meditada cavilación. Los personajes son siempre densos, imprevisibles y al borde de una delirante redención. Las estructuras narrativas de László Krasznahorkai y su estilo detallista, lento y dilatado, manifiestan la energía creativa de una literatura ajena por completo a la influencia industrial del divertimento. A lo largo de las décadas, su obra ha reunido a una comunidad internacional de lectores comprometidos con la tradición artística de la novela europea. "Las obras de László Krasznahorkai nos devuelven la virtuosa flema de la lectura y la contemplación de lo extraño, solemne, letárgico, oscuro y voluptuoso que palpita en el corazón del hombre. Nuestro autor renueva así la autoridad estética de la gran literatura. Por todo ello, por dar a conocer a los lectores el legado de la lengua magiar, por restaurar las dimensiones desapercibidas de la imaginación y por el virtuosismo de su elegante escritura, el jurado concede el Premio Formentor de las Letras 2024 al escritor húngaro László Krasznahorkai", recalcó el jurado.

Compartir nota: Guardar