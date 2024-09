Kiko Rivera reacciona a la muerte de Julián Muñoz el día del aniversario del fallecimiento de su padre

Kiko Rivera, al que no habíamos visto desde el fallecimiento de Julián Muñoz este martes, ha reaparecido hoy 26 de septiembre coincidiendo con el 40º aniversario de la muerte de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri'. A primera hora de esta mañana el Dj compartía un storie, recordando esta fecha tan especial mirando al cielo y lanzando un beso muy emocionado. Un día en el que Isabel Pantoja ha tenido muy presente a su hijo al incluirle en la dedicatoria del ramo de flores que ha enviado al mausoleo del torero en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Un gesto sobre el que Kiko, cabizbajo, no ha querido hacer declaraciones. Tampoco sobre Julián Muñoz, dejando en el aire cómo era su relación con el exalcalde de Marbella cuando era pareja de su madre. Muy serio, también ha dado la callada por respuesta a las declaraciones de su hermana Isa confesando que tiene un gran recuerdo de la época que vivió con la tonadillera y el expolítico, "la más feliz de su vida". Algo que Kiko ha preferido ni comentar, confirmando que ha dejado las polémicas a un lado y no quiere desenterrar el hacha de guerra con nadie. Tan discreta como su marido, Irene Rosales, que al salir de su casa en coche ha confesado que prefiere "no" decir nada ni sobre cómo está el Dj ante el 40º aniversario de muerte de su padre, ni cómo se han tomado el fallecimiento de Julián Muñoz.

