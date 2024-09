Netanyahu niega una tregua inminente y ordena al Ejército atacar "con todas sus fuerzas" en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido este jueves al paso de las informaciones sobre la posibilidad de una tregua con el partido-milicia chií Hezbolá en la frontera con Líbano y ha recalcado que ha dado orden al Ejército para que continúe "con todas sus fuerzas" las operaciones contra el país vecino. "Las noticias sobre un alto el fuego no son ciertas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense a la que el primer ministro ni siquiera respondió", ha dicho la oficina de Netanyahu a través de su cuenta en la red social X, después de que Washington y París plantearan la posibilidad de una tregua de 21 días como paso previo a un alto el fuego. Así, la oficina del primer ministro ha recalcado que las informaciones en prensa israelí sobre una orden al Ejército para rebajar la intensidad de los bombardeos mientras se sopesaba la propuesta "son contrarias a la verdad". "El primer ministro ha dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que continuaran los combates con todas sus fuerzas y de acuerdo con los planes que le habían presentado", ha recalcado, antes de insistir en que la ofensiva contra la Franja de Gaza continuará también "hasta que se logren todos los objetivos de la guerra". Minutos después, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha dicho claramente que "no habrá un alto el fuego en el norte". "Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas contra la organización terrorista Hezbolá hasta la victoria y el regreso seguro de los habitantes del norte a sus hogares", ha zanjado. La reacción llega después de que Washington y París reclamaran el miércoles una tregua "temporal" de 21 días entre Israel y Hezbolá de cara a "un acuerdo diplomático" para "evitar una mayor escalada en ambos lados de la frontera, propuesta que ha recibido el apoyo de la Unión Europea y varios países, incluidos varios estados árabes. Asimismo, la coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha aplaudido la petición y ha expresado su deseo de que recabe un "apoyo inequívoco". Sin embargo, varios ministros israelíes han reclamado ya a Netanyahu que no acepte la propuesta y que apueste por la vía militar. Durante las últimas horas han muerto al menos trece personas en Líbano a causa de nuevos bombardeos ejecutados por Israel, que ha asegurado que ha bombardeado "aproximadamente 75 objetivos terroristas de Hezbolá en el valle de la Becá y el sur de Líbano, incluidos depósitos de municiones, lanzaderas preparadas para disparar, edificios militares, terroristas e infraestructura militar de la organización".

Compartir nota: Guardar