Venta de viviendas nuevas en EE.UU. cayó por expectativa de menores tasas

(Bloomberg) -- Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos retrocedieron en agosto tras un fuerte aumento el mes anterior, ya que los compradores se mantuvieron a la espera ante un descenso constante de las tasas hipotecarias.

Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas disminuyeron un 4,7% el mes pasado, a una tasa anualizada de 716.000, tras aumentar el mes pasado al ritmo más rápido desde principios de 2022, según mostraron el miércoles los datos del gobierno. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg entre economistas proyectaba un ritmo de 700.000.

En tanto, la mediana del precio de venta disminuyó un 4,6% respecto del año anterior, hasta US$420.600. Eso marcó el séptimo mes consecutivo de caídas anuales de los precios, ampliando lo que ya era la racha más larga desde 2009, lo que reflejó principalmente un menor número de ventas de viviendas con un precio superior a US$500.000.

A pesar del descenso de las ventas, la confianza en el mercado inmobiliario está mejorando. Las tasas hipotecarias están en su nivel más bajo en dos años, impulsadas a la baja por las expectativas de una serie de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Eso ha elevado la moral tanto de los consumidores como de los constructores de viviendas, cuyas perspectivas de ventas futuras se tornaron positivas este mes por primera vez desde mayo, según una encuesta del sector. Y las acciones relacionadas con el sector de la construcción han cotizado cerca de máximos históricos.

Las tasas hipotecarias han caído durante ocho semanas consecutivas, el mayor tramo de descensos desde 2018-2019, lo que ha estimulado una mayor demanda de compra de viviendas, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Mientras tanto, la proporción de consumidores que planean comprar una casa en los próximos seis meses subió en septiembre al nivel más alto en un año, según una encuesta del Conference Board.

La caída de los costos de los préstamos debería aliviar algunos de los problemas de asequibilidad que aquejan al sector inmobiliario.

En agosto, los constructores hicieron notables progresos en la venta de inventario y el número de viviendas terminadas vendidas alcanzó el segundo nivel más alto desde finales de 2006. Sin embargo, el inventario sigue siendo robusto con 467.000 viviendas disponibles para la venta, cerca de la mayor cantidad desde la Gran Recesión.

“Este saludable nivel de oferta debería ayudar a mantener el impulso de las nuevas ventas durante el resto de 2024, especialmente con el interés de los compradores de vivienda avivado por la baja de las tasas hipotecarias”, dijo en una nota Ben Ayers, economista jefe de Nationwide.

Las ventas de viviendas nuevas se consideran una medida más oportuna que las compras de viviendas de segunda mano, que se calculan cuando se cierran los contratos. Sin embargo, los datos son volátiles. El informe del gobierno mostró un 90% de confianza en que el cambio en las ventas de viviendas nuevas osciló entre un descenso del 15,3% a un aumento del 5,9%.

