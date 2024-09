Raphaël Varane anuncia su retirada a los 31 años "con inmenso orgullo y sentimiento de plenitud"

El francés Raphaël Varane anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 31 años "con inmenso orgullo y sentimiento de plenitud", una decisión para la que "hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto", después de caerse y levantarse "miles de veces". "Dicen que todo lo bueno se acaba. A lo largo de mi carrera he asumido muchos retos, he estado a la altura ocasión tras ocasión, casi todas supuestamente imposibles. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y un sentimiento de plenitud mi retirada del deporte que todos amamos", avanzó el francés en sus redes sociales. El francés decide retirarse a los 31 años, algo para lo que "hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto". "El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez es el momento de parar y 'colgar las botas' con mi último partido ganando un trofeo en Wembley", recordó sobre su último partido con el Manchester United en el que ganó la FA Cup. Y es que el ya exjugador ha sufrido un calvario con las lesiones en la recta final de su carrera y no jugaba desde el 11 de agosto, en la Coppa con el que era su nuevo equipo, el Como de Cesc Fábregas. "Me ha encantado luchar por mí, por mis clubes, por mi país, por mis compañeros y por los seguidores de todos los equipos en los que he jugado. Desde el Lens hasta el Madrid, pasando por el Manchester y la selección nacional. He defendido cada escudo con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje", dijo. "El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Las emociones que experimentamos no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos alimenta", reflexionó. Así, Varane defendió que no se arrepiente "de nada" y "no cambiaría nada", con un palmarés de cuatro Champions, tres Ligas, una Copa de Rey, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes con el Real Madrid; además de una FA Cup y una Copa de la Liga con el Manchester United; y un Mundial y una Liga de Naciones con la selección francesa. "He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de que, pase lo que pase, me he atenido a mis principios de ser sincero y he intentado dejar todas partes mejor de lo que las encontré. Espero haberos hecho sentir orgullosos", deseó el francés, que ahora comienza "una nueva vida fuera del terreno de juego", aunque seguirá dentro de la estructura del Como. Finalmente, Varane agradeció a los seguidores de todos los clubes en los que ha jugado, a sus compañeros de equipo, entrenadores y personal "desde lo más profundo" de su "corazón", por "hacer que este viaje sea más especial" de lo que sus "sueños más salvajes podían prever".

